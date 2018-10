El Ballet Nacional lanza un videojuego por su 40 aniversario

Se celebra el 40 aniversario del Ballet Nacional de España. Foto: EFE

El Ballet Nacional de España (BNE), coincidiendo con su 40 aniversario, ha presentado el primer videojuego 'Bailando un Tesoro, el videojuego' sobre la danza española, que se podrá descargar de forma gratuita para iPhone y Android.

Según los creadores, su objetivo es "acercar este ballet único en el mundo a los niños, fomentar su desarrollo e impulsar este importante patrimonio que sintetiza lo mejor de los bailes populares, las danzas tradicionales, el baile flamenco, la danza estilizada y la escuela bolera".

Para dar mayor realismo al juego se han replicado los pasos del director del BNE con traje de captura de movimientos. El resultado final es un desarrollo de una hora donde los jugadores podrán aprender sobre los cuatro estilos de danza española, con personajes que bailaran en distintos escenarios e impulsan su propia carrera.

El Ballet creó tres becas para los alumnos de último curso del Grado e Ingeniería Informática, que desarrollaron el videojuego: Alejandro Romero, Manuel Gónzalez y César Diaz-Faes. Una vez iniciado el trabajo, fue necesario incluir a grafistas que diesen forma a los personajes y creasen escenarios donde bailarían, una tarea realizada por Domingo Delgado y Álvaro Pascual.

Se sumó al proyecto la Berklee School of Music, de la mano de la exalumna de esta institución Alicia Morote y los expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la New York University, Matt Weise y Clara Fernandez-Vara.

"Se ha logrado crear un videojuego que a buen seguro acercará nuestra danza española en todos sus estilos a las próximas generaciones. El BNE debe adaptarse a las nuevas tecnologías para seducir y cautivar a nuestros jóvenes, así como lograr que se adentren en la danza Española e impulsar la llegada a ella de jóvenes bailarines", ha concluido el director del Ballet, Antonio Najarro.