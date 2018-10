Parque de Atracciones de Madrid se viste de Halloween

El Parque de Atracciones de Madrid celebra un año más su esperada temporada de Halloween. Hasta el 4 de noviembre, los visitantes del parque podrán disfrutar de una programación especial, entre la que hay nuevos pasajes de terror para los más valientes.

Entre las actividades de este año se encuentra 'The Hunters Black Out', donde los visitantes se adentrarán en unas tenebrosas cloacas; 'Horror Cinema Director's Cut', una atracción que recrea una misteriosa sala de proyecciones donde los personajes de terror más temidos del mundo del cine salen de la pantalla; 'Nosferatu', unas criptas del siglo XIX donde han sucedido numerosos episodios sobrenaturales; 'Thanatophobia', un viejo manicomio en donde nada es lo que parece; y 'The Walking Dead Experience', el único pasaje de terror de la serie The Walking Dead que se puede ver en Europa.

Por otro lado, las familias con niños podrán disfrutar de una programación de Halloween familiar, con actividades especiales, recorridos encantados, pinta-caras y una ambientación especial en la recién ampliada zona familiar Nickelodeon Land, que contará con los personajes favoritos de los pequeños de la casa como: La Patrulla Canina, Bob Esponja, Dora la Exploradora, Tortugas Ninja y muchos amigos más, que llevarán su mejor disfraz de Halloween.

Parque de Atracciones de Madrid ha vuelto a ganar, por segundo año consecutivo, el premio a Mejor Halloween en Parques de Esapaña por Pa-Community, una de las mayores comunidades de parques de ocio a nivel nacional.