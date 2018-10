Bon Jovi anuncia un único concierto en España con su nueva gira

Será el 7 de julio de 2019 en el estadio Wanda Metropolitano

Bon Jovi, durante un concierto. Foto: Reuters

Bon Jovi anuncia un único concierto en España dentro de la gira mundial de presentación de su último disco, This house is not for sale. La cita será el domingo 7 de julio de 2019 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Este será su primer espectáculo en España desde 2013, cuando la banda tocó en el Estadio Vicente Calderón.

Tras pasar por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, Bon Jovi se prepara para continuar su gira por Japón y Australia, a finales de 2018, y posteriormente por Europa.

Las entradas se ponen en venta general el 9 de noviembre en Live Nation, Ticketamaster y El Corte Inglés. Además, los usuarios registrados en Live Nation tendrán acceso a una preventa desde las 10 horas del jueves 8 de noviembre.

El grupo liderado por Bon Jovi vuelve con los miembros originales David Bryan y Tico Torres junto a Jon, además del bajista Hugh McDonald, el multiinstrumententista Everett Bradley, el coproductor y co-composito John Shanks y el guitarrista Phil X, quien se unió a la banda es esa gira de 2013.