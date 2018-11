Protesta en Salt (Girona) contra una función del belga Jan Fabre, acusado de abusos

Una quincena de personas se ha manifestado a las puertas del teatro de Salt (Girona) contra una función del belga Jan Fabre, acusado de abusos y comportamientos sexistas e inapropiados por una veintena de trabajadores de la compañía Troubleyn.

Los concentrados, que se han movilizado a través de redes sociales con participación de colectivos feministas, han exhibido carteles en los que informaban de los cargos contra Fabre y han repartido octavillas informativas.

La portavoz del colectivo, Julia Boixader, ha explicado que el objetivo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer era que el público supiese de la situación, "con esa carta abierta de una veintena de trabajadores que denunciaban abusos sexuales, racismo y machismo".

Boixader se ha referido al director del festival que ha programado a Jan Fabre, Salvador Sunyer, y ha detallado que "dijo que mantenía la función", pese a que se pidió la retirada "porque no es posible que se dé voz a un abusador sexual".

"Sunyer dijo que decidió no retirarla porque no quería callar a nadie, pero si quieren esperar al resultado de la investigación, una decisión lícita, que desprogramen mientras el espectáculo, porque no puede ser que. con una denuncia de veinte testigos, se mantenga", ha añadido la portavoz.

La dirección del festival Temporada Alta anunció hace días que se devolvería el precio de la entrada a quienes la hubiesen adquirido pero prefiriesen no asistir.

El bailarín protagonista de "The Generosity of Dorca", Matteo Sedda, ha pedido respeto a su actuación a través de un comunicado que publica el web del Temporada Alta, en el que ha explicado que nunca ha visto a Fabre "como a un agresor, un sexista, un racista o alguien que humille deliberadamente a las personas".

Las concentradas han accedido poco antes del inicio del espectáculo al vestíbulo del teatro de Salt, donde sin proclamar consignas ni levantar la voz han seguido con el reparto de octavillas y la exhibición de las pancartas.