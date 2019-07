El fichaje a fuego lento de Pogba por el Real Madrid

Los plazos favorecen al Real Madrid en el fichaje del centrocampista francés

En el caso de no ficharle, el club tiene más de 20 días para lanzarse a por otro jugador

Imagen: Reuters

El Real Madrid sigue teniendo el fichaje de Paul Pogba entre ceja y ceja. El francés es una petición expresa de Zidane, pero desde el club saben que no será nada fácil una llegada que no se produciría antes del mes de agosto. El Manchester United está empeñado en no vender al francés, su jugador franquicia, más aún sin tener un recambio de garantías.

Hace semanas que el club blanco dejó de presionar al francés, que no ha vuelto a decir nada desde su "podría ser un buen momento para vivir un nuevo reto". Es parte de la estrategia entre ambos. Tanto el jugador como el Real Madrid tienen un plan para cerrar la operación en el mes de agosto, según informa el diario As.

El mercado de fichajes de la Premier League termina el 8 de agosto. El Real Madrid tiene la intención de acelerar las negociaciones durante los primeros días del mes, y si no sale ahí realizaría otro intento hasta el día 2 de septiembre, fecha en la que cierra el mercado en España, aunque la idea del club es cerrar su operación antes del inicio de la Premier.

Desde el 8 de agosto hasta el 2 de septiembre, el Real Madrid tendría la opción de negociar otras alternativas a Pogba, como son los casos de Eriksen, Van de Beek u otros jugadores con ese perfil. Los plazos favorecen a los blancos y perjudican a un United que ya estaría negociando la llegada de un sustituto. Se habla de Bruno Fernandes o Milinkovic-Savic.

Lo que parece claro es que el Real Madrid necesita reforzar el despoblado centro del campo que tiene en estos momentos. Con Modric, Kroos, Casemiro y Valverde, la llegada de Pogba se antoja, más que necesaria, fundamental.