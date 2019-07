Zidane insiste con Bale: "El otro día no se cambió porque no quería"

El entrenador asegura que no faltado al respeto al galés

Mantiene que el club busca una salida para el futbolista

Zidane, durante la rueda de prensa. Foto: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aclaró que "no" ha faltado al "respeto" al delantero galés Gareth Bale, quien va a seguir entrenándose y jugando con el conjunto blanco como en el amistoso de este martes en Washington contra el Arsenal, aunque confesó que el club está buscando una "salida" antes del inicio del próximo curso.

"A veces mi español es un poco liante. Voy a intentar ser muy claro. Lo primero: no he faltado al respeto a nadie y menos a un jugador. Siempre dije lo mismo, que los jugadores son lo más importante y cada vez que estén aquí estaré con ellos", manifestó en rueda de prensa la víspera del partido de International Champions Cup contra el Arsenal.

Zinedine Zidane prosiguió con su alegato ante la polémica por sus declaraciones sobre el galés. "La segunda cosa, es que el club está tratando su salida. Y la tercera, es que el otro día no se cambió porque él no quería. Él decía que el club está tratando su salida y no se cambió por eso. Gareth es jugador del Real Madrid, va a entrenar hoy y veremos lo que pasará mañana", subrayó.

En este sentido, 'Zizou' reiteró que Bale va a entrenarse "con normalidad" hasta que se resuelva su futuro. "La situación del club la conoces. El club va a hacer lo que tiene que hacer y veremos mañana qué pasa en el partido. Lo que tengo que hacer es respetar a los jugadores. El jugador esta aquí, va entrenar y voy a contar con él. Esa es la realidad. Gareth hoy en día es jugador del Real Madrid", recalcó

Por otro lado, no aclaró si el joven japonés Takefusa Kubo jugará la próxima temporada en la primera plantilla o en el filial Castilla, y restó importancia a que los focos se hayan puesto en su juego. "No sé si es malo o bueno. Él sabe dónde está, está entrenando muy bien y no tiene miedo a jugar. Estamos para preparar la temporada; de momento, está con nosotros y cuando volvamos a Madrid ya veremos qué va a pasar", indicó.

Asimismo, subrayó que el centrocampista colombiano James Rodríguez, posible objeto de deseo del Atlético de Madrid, "todavía" es del Real Madrid. "No sé lo que va pasar. ¿Neymar? ¿Mbappé? Tengo una plantilla aquí y me concentro en los jugadores que tengo", dijo.

Respecto al encuentro frente al Arsenal, Zidane confió en repetir las "cosas muy buenas" que vio en el partido contra el Bayern de Múnich pese a la derrota (3-1), aunque enfrente tendrán a un rival "con más partidos". "Nosotros seguimos con la preparación, con intentar tener más sensaciones buenas, tener la posesión de balón y arriesgar lo menos posible cuando no tenemos el balón", deseó.