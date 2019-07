El fichaje indeseado del nuevo Real Madrid: la plaga de lesiones que no cesa

Tres lesiones en menos de dos semanas levantan las alarmas

Zinedine Zidane asegura que está "molesto" por la situación

El problema se repite en Concha Espina desde hace años

El Real Madrid encara las primeras semanas de pretemporada y ya tiene un problema. No es el que supone pulir un equipo nuevo, ni tampoco arreglar las salidas que quedan de los jugadores que no cuentan para Zinedine Zidane. Es un viejo conocido, el problema de las lesiones.

El entrenador blanco no ha podido ocultar la preocupación que le generan las caídas de ya tres jugadores blancos. Primero fue Brahim con una lesión muscular, después Marco Asensio con una fatídica rotura de su ligamento cruzado anterior (y menisco externo) y el último ha sido Ferland Mendy, con otra dolencia muscular que le dejará K.O. cerca de un mes. El galo podría no llegar al inicio de la Liga.

Zidane no ha reaccionado especialmente bien a estos tres primeros contratiempos: "Me molestan, me inquietan". El galo, presente en las últimas temporadas de la escuadra, sabe que ha sido ese problema, el de las lesiones, uno de los que más han afectado a los jugadores.

Ya desde la etapa de Carlo Ancelotti (con 'Zizou' de segundo), incluso los jugadores llegaron a rebelarse contra el nuevo equipo médico liderado por el doctor Olmo y algunos apostaron por especialistas externos. Los grandes esfuerzos de temporadas tan largas y exigentes convierten a los futbolistas en posibles vícimas y la preparación de pretemporada va encaminada a tratar de evitar, en la medida de lo posible, estos percances en los tramos clave del curso.

Para la temporada 19/20, el Real Madrid lo hace con una nueva persona a los mandos. Grégory Dupont, expreparador físico de la selección francesa, ya dirige los ejercicios físicos y la preparación del año con mano de hierro tras la marcha de Antonio Pintus, que tampoco pudo esquivar las lesiones en su última temporada en la entidad blanca. Por el momento, el recién llegado tampoco ha podido parar la tendencia.