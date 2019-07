El órdago del Atlético de Madrid al Real Madrid por James Rodríguez

El club rojiblanco pasa al ataque y deja el balón en el tejado blanco

Hay dudas en Concha Espina: se teme reforzar al eterno rival

Foto: EFE.

El posible fichaje de James Rodríguez por el Atlético de Madrid se está llevando a cabo entre bambalinas. El club rojiblanco no es el único que desea al jugador del Real Madrid, y la entidad madridista se debate entre dejarle ir al eterno rival o buscar una manera de entendimiento con el Nápoles. Por esa razón, desde los despachos del Metropolitano se ha decidido presionar.

Ha sido el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, el encargado de lanzar un mensaje al Real Madrid. O, más concretamente, a su presidente, Florentino Pérez. En él ha descargado la responsabilidad de lo que pase con el cafetero, que aguarda en la capital de España para ver qué sucede con su futuro.

En una entrevista a ESPN, Gil Marín aseguró que "depende mucho de los dirigentes, del presidente del Real Madrid". Sin embagro, en todo su mensaje se pudo observar un cambio: admitió, de forma abierta, que su club va a intentar cerrar la operaciónn y que ésta cuenta con la aprobación de la parcela deportiva.

"Sé que a muchos atléticos les gustaría. Incluso, hablando con algún jugador cree que ese plus de calidad que James podría aportar sería bueno para nosotros. Me consta que al técnico nuestro (Diego Simeone) le gusta, me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. La verdad, sería muy bonito", informó Gil Marín.

La situación de James debe aclarase en los próximos días. La prensa filtró una reunión de Jorge Mendes, su agente, con el Nápoles, pero el equipo italiano jamás llegará a las pretensiones económicas del Real Madrid. El Atlético sí, que tiene aún dinero en caja tras las ventas de este verano y, además, está gestionando la marcha de Ángel Correa. Tanto el argentino como el colombiano podrían rondar los 50 millones de euros. Las gallinas que entran por las que salen.

Gil Marín no anda del todo desencaminado. Aunque el factor económico es importante, y ahí se impone el Atlético, en el Real Madrid existe un dilema con la salida de James: un sector de la directiva no ve con buenos ojos reforzar de nuevo al rival de la capital, según informa El Mundo.

A Zinedine Zidane, que no desea su permanencia en el club después de dos años de cesión en el Bayern, le importa menos. "Es un asunto del club, no es el mío", aseguraba al ser preguntado por los medios en EEUU.