Fracasa la 'Operación Jiangsu': el Real Madrid agota una carta más para vender a Gareth Bale

El equipo chino ficha a Ivan Santini y cubre sus plazas de extranjeros

Su negativa a pagar un traspaso, la razón del fin de las negociaciones

Al Real Madrid se le acaban las opciones para liberarse del jugador

Gareth Bale no podrá jugar en el Jiangsu Suning. El galés, que ha estado en los últimos días en la órbita del club chino, no jugará allí por la imposibilidad de un acuerdo con el Real Madrid y el equipo blanco se ha visto obligado a mantener al '11' en su disciplina, a la espera de buscar un nuevo pretendiente.

La oficialidad por parte de los chinos del delantero Ivan Santini, que llega del Anderlecht, cierra la puerta al de Cardiff. La normativa de la Superliga china establece que, en la ventana de fichajes de verano, solo se pueden hacer dos incorporaciones de extranjeros. Y el croata, que se junta a Joao Miranda, ha sido el elegido.

El fracaso en las negociaciones, adelantado por la BBC y replicado en la prensa española, se debe a que el Jiangsu no quiso pagar un traspaso por el jugador. Las normas de la liga china obligan a los clubes a pagar un impuesto del 100% por los traspasos de jugadores extranjeros. De esta forma, cualquier cantidad que abonase al Real Madrid la tendría que pagar, también, a la federación para el fomento del balompié nacional.

Ante esto, el Jiangsu se cerró a pagar un traspaso por el jugador. Algo que fue similar en el caso de Sergio Ramos (no se llegó a especificar el club que lo quiso, pero el Real Madrid se negó y eso acabó con todas las opciones) y que, sin embargo, no descartaba el pago de un sueldo incluso mejor al que el galés percibe actualmente en el Santiago Bernabéu.

Esta es la principal complicación respecto a un traspaso en Europa, la otra vía que le queda al Real Madrid si no encuentra un comprador en China. Bale no quiere renunciar a los aproximadamente 17 millones de euros anuales de retribución que le da el equipo blanco, y esa cantidad no es asumible por ninguna de las escuadras que pueda aspirar a hacerse con él. El Tottenham sonó fuerte hace varias semanas, pero para su regreso a los 'Spurs' el de Cardiff se tendría que bajar la ficha.

A punto de entrar en agosto, y con el el mercado chino (que acaba a finales de julio) casi cerrado, a Bale se le van agotando las opciones de fichaje...y al Real Madrid las de liberarse del '11', que va camino de convertirse en un problema irresoluble en el verano blanco.