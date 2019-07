Sergio Rodríguez confirma su fichaje para los próximos tres años por el Olimpia Milano

El base español Sergio Rodríguez jugará las tres próximas campañas en el AX Armani Exchange Olimpia Milan, según confirmó este martes el conjunto italiano, al que el tinerfeño llega procedente del CSKA Moscú ruso donde conquistó la pasada Euroliga.

"Estoy extremadamente contento y motivado de emprender este nuevo capítulo de mi carrera. La oportunidad de representar a un gran club como el Olimpia, además de jugar en un nuevo país, fue un factor clave de mi elección", señaló el 'Chacho' en la web de su nuevo club.

El director de juego se reencontrará en la capital lombarda con Ettore Messina, con el que coincidió en su primera campaña en el Real Madrid (2010-2011), y que ha sido "otro elemento decisivo" para decantarse por el equipo milanista. "Le respeto muchísimo y trabajar de nuevo con él será estupendo", reconoció.

