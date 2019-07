2019, el 'annus horribilis' del Real Madrid: 13 derrotas en lo que va de año y un equipo en declive con Zidane

Desde el 1 de enero el equipo ha claudicado en el 38% de los encuentros

Con el técnico francés la desastrosa cifra asciende hasta el 46% de derrotas

El equipo lleva sin ganar un encuentro en 90 minutos desde el 5 de mayo

Foto: Cordon Press.

Con julio cerrando sus puertas, lo que significa el séptimo mes de 2019, el Real Madrid sigue sin encontrar un atisbo de resurrección. Ni apareció con Solari, con quien la plantilla 18/19 dijo adiós a prácticamente todas las competiciones a comienzos de marzo, ni tampoco con Zidane en su regreso que acabó por ser una tortura de final de campaña, mi mucho menos con el galo y la supuesta revolución que se avecinaba esta pretemporada. El 'annus horribilis' en el que se ha transformado 2019 acumula ya 34 partidos y en 13 de ellos el club blanco ha acabado claudicando en el marcador, un desastroso 38% que asciende al 46% con el francés. Un dato demoledor que ha encendido todas las alarmas cuando aún ni ha comenzado la 19/20.

"Tenemos un equipazo, pero solo nos falta conseguir una victoria", decía Zinedine Zidane tras volver a caer en un amistoso, esta vez ante el Tottenham en semifinales de la Audi Cup. El técnico blanco aludía así a la confianza en los suyos pese a no conseguir ganar en 90 minutos desde el pasado 5 de mayo (3-2 contra el Villarreal). Pero contra las sensaciones del entrenador y la plantilla, conscientes de que cuando empiece la temporada todo puede cambiar, la realidad es bien distinta.

Sin vencer en casi tres meses, acumulando cinco derrotas en seis encuentros (solo se salvó de perder en un empate ante el Arsenal por 2-2) y con las impresiones de un equipo hundido cuando el árbitro pita el comienzo de los choques. El 3-7 ante el Atlético de Madrid vino a escenificar el desastre de un vestuario que hace aguas en defensas, no encuentra su rumbo en el medio y no termina de rematar de cara a portería.

Los tres grandes problemas que se vienen dando durante todo lo que va de 2019 y que han dejado por el camino 13 derrotas en 34 encuentros, con aquellas debacles ante Barcelona y Ajax para despedirse de Copa y Champions como grandes recuerdos. Unos números nefastos que se hacen mayores desde que Zidane volvió a coger las riendas del banquillo del Bernabéu, a mediados de marzo.

Con el entrenador galo, solo han llegado 5 triunfos en 15 partidos y la nefasta suma de 7 derrotas, donde se han encajado 19 goles y solo se han anotado 6 (la mitad en el desastre de Nueva Jersey contra los vecinos de la capital).

El claro ejemplo de que algo no funciona en el Madrid, que prometía una gran revolución y a un mes del cierre del mercado de fichajes solo Eden Hazard parece tener hueco de entre los nuevos en el once. Los jóvenes no terminan de carburar o tener todas las oportunidades, los de siempre parecen agotar su ciclo y la afición suspira por una nueva cara galáctica que lleve otro chute de moral. Mientras, Zidane y la plantilla siguen esperando por esa victoria que rompa la mala racha de casi tres meses y empiece a ser el clavo al que agarrarse en 2019. Un año que a falta de cinco meses ya es 'annus horribilis' en la casa blanca.