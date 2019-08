El mercado chino cierra sus puertas a Gareth Bale: Inglaterra e Italia, las alternativas para el galés

Los clubes de la Superliga china ya no pueden inscribir más jugadores

El Tottenham, la opción más viable pero el galés deberá bajar sus pretensiones

Otros clubes de la Premier League y la Serie A se mantienen al acecho

Foto: Cordon Press.

El mercado de fichajes de la Superliga china cerró su periodo de inscripción de fichas este miércoles a las 18:00 (hora española) y con él se terminó la opción de que Gareth Bale tuviese ahí su próximo equipo. Contra todo lo que indicaban las últimas semanas, las negociaciones por el galés para salir del Real Madrid se rompieron con los clubes interesados y de esta forma al '11' solo le quedan dos vías claras para no seguir vistiendo de blanco: o la Premier League (que cierra su mercado el 8 de agosto) o la Serie A.

No habrá Bale en China. La que podía ser una de las grandes bombas del verano y un enorme atractivo para Oriente en su expansión futbolística terminó por truncarse al no confirmarse el fichaje del delantero por el Jiangsu Suning. El que fuese el club más interesado en su contratación, y propiedad del mismo conglomerado que el Inter de Milán, no acometió el traspaso antes del cierre de mercado dejando así atrás la vía de hacerse con el galés.

Bale ahora, que se quedó en Madrid sin viajar a la Audi Cup para resolver su futuro, deberá seguir desojando la margarita que lleva como destino claro su adiós del Real Madrid. Zidane ha dejado en innumerables ocasiones que quiere su marcha y si el '11' llegase a quedarse por aquellos designios del fútbol sería un enorme problema para el vestuario blanco.

Así, a Bale le quedan dos opciones claras pero también con días de caducidad. La primera y la más posible es su retorno a la Premier League con el Tottenham. El club que le encumbró y le llevó a fichar por el cuadro merengue es ahora el que más opciones tiene de hacerse con Gareth. Eso sí, los londinenses no están dispuestos a dejarse una enorme cantidad de dinero por él y pedirán que se baje la ficha ya que sus pretensiones son demasiado altas. Además de estos, otros clubes ingleses podrían estar al acecho, eso sí, siempre antes del 8 de agosto cuando el mercado de las islas cerrará sus puertas para contrataciones.

Si se agotase la vía regreso a la Premier, el otro destino más factible para el delantero parece ser la Serie A. El propio Inter de Milán con el interés del Jiangsu Suning podría estar detrás del '11' y en algún momento se especuló que el conjunto chino podría cederlo al lombardo, algo que el Madrid consultó y rehusó porque se consideraría una falta de ética entre dos grandes entidades europeas. De cualquier forma, los 'nerazurri' y su nuevo proyecto siguen ahí y podrían ser la última bala del galés.

Un Bale que ya sabe que por ahora no jugará en China y deberá seguir desojando la margarita. La salida más complicada del Real Madrid sigue atascada y con la plantilla de regreso de Múnich Zidane tendrá que volver a ver qué hace con el delantero que tanto ha dado al club pero cada día se deprecia un poco más.