La fecha límite de Neymar para abandonar el PSG y regresar al Barcelona

El PSG quiere comenzar la Ligue 1 con el bloque de su plantilla cerrado

Para el 10 de agosto, Neymar debería haber decidido dónde quiere jugar

'L'Equipe' apunta a que desde su entorno ya han dejado claro que se van

El culebrón Neymar va camino de terminarse. Bien porque el futuro del jugador se decida pronto o bien porque según apuntan desde Francia, el PSG ya habría puesto fecha a resolver su situación: el 10 de agosto cuando comience la Ligue 1. Para entonces, los parisinos quieren saber ya qué pasa con el brasileño y si como según comenta L'Equipe, no continuará en la capital francesa. Mientras tanto, el Barcelona se mantiene a la espera fiel a su plan de que el propio fichaje se caiga de maduro.

Un tira y afloja a tres bandas. En eso se ha convertido el tema de qué pasará con Neymar y si seguirá en el PSG en la 19/20 o por el contrario deshará el camino que le alejó de la Ciudad Condal en 2017. Por un lado, el Barcelona quiere al jugador pero también sabe que el brasileño les dejó en una mala situación hace dos años. Por su parte, el delantero ha recapacitado y ve ahora su futuro de nuevo como blaugrana, aunque espera un guiño desde España para forzar al PSG. Por último, los galos han abierto la puerta de salida pero no a cualquier precio (Nasser al-Khelaifi sigue sin bajarse de los 300 millones de euros) y con la fecha del inicio de liga como límite.

El club francés ha dado un giro radical a su política de equipo este verano. En el segundo año Tuchel, se ha alejado de los fichajes de grandes estrellas y ha invertido en jugadores 'de equipo' para formar un bloque fuerte capaz de asaltar la Champions League. Por ello, cuando arranque la Ligue 1 quiere tener cerrada toda su plantilla y saber cuál es la postura de los que serán los pesos pesados de su vestuario.

Neymar es claramente uno de ellos y aunque ya no se le considera el estandarte, superado por Kylian Mbappé, Tuchel y Leonardo cuentan con él para la campaña 19/20. Eso sí, quieren compromiso. De esta forma, el 10 de agosto es la fecha límite que se han puesto para saber si el brasileño apuesta por mantenerse en París o por el contrario manda un órdago con regreso a Barcelona.

Según L'Equipe ya ha decidido marcharse

Por el momento, desde L'Equipe avisan que su entorno ya ha dejado claro que Neymar no continuará en la capital y saldrá al 100%. Una postura algo confusa, por todo lo que ha envuelto al jugador desde que salió de Brasil (ya parecía muy difícil su salida en 2017), pero que por el momento dejaría al PSG en una situación de desventaja.

De ser cierta la decisión, los franceses se verían obligados a vender para no tener un peso pesado a disgusto en el vestuario. Aunque eso sí, no quieren ni pagos a plazos, ni jugadores por medio ni cesión con opción a compra obligatoria. La relación con el Barcelona no es nada buena y Al-Khelaifi no se moverá de la postura de los 300 millones que tan incómoda es para el club culé, pues dejaría muy tocadas sus arcas.

Ahora empieza la cuenta atrás con ese 10 de agosto en el horizonte. Para entonces o bien Neymar ya se ha movido o bien ha dejado su postura clara, pero todo debe estar hecho o encaminado. El PSG no quiere empezar la Ligue 1 con su estrella atrayendo toda la atención fuera del césped y espera que el jugador o el Barcelona sean los que muevan la ficha que resuelva el culebrón.