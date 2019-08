El Real Madrid se lanza a la última ofensiva por Paul Pogba... con la Juventus acechando en las sombras

Los blancos consultan introducir a James, Bale o Mariano en la operación

En Old Trafford se niegan a vender a su estrella por menos de 170 millones

Los italianos saben que el francés es la pieza que cerraría su superplantilla

Foto: Reuters.

El Real Madrid sabe que el tiempo se le agota por Paul Pogba. Pese a que el Manchester United podrá vender jugadores hasta el 2 de septiembre, el periodo de inscripción de nuevas fichas se cierra en la Premier League este jueves y los clubes ingleses quieren tener cerradas sus plantillas. Por ello que desde las oficinas blancas estén barajando ya todas las posibilidades de cómo afrontar un traspaso que Zidane ha demandado hasta la saciedad. Sin embargo, los problemas para realizar la operación se siguen sumando y además de las reticencias a dejar salir a su jugador de los diablos rojos, al cuadro merengue le ha salido otro competidor: una Juventus que quiere volver a ver al francés de 'bianconero' y aguarda con paciencia a su oportunidad.

Hasta incluir jugadores en la operación por Pogba se ha llegado a plantear el Madrid. Según informa The Times, la directiva comandada por Florentino Pérez ya sabe que el mediocentro está tasado en 170 millones de euros y debido a las dificultades para llegar a esa cifra han planteado al organigrama del United el intercambio de James más 30 millones por el galo. Esto, sin embargo, no termina de convencer a los ingleses como tampoco la entrada de Gareth Bale o Mariano en el traspaso.

Los tres no entran en los planes de Zidane para la próxima campaña y aunque tienen prácticamente su salida garantizada, antes de una venta 'limpia', el Madrid quiere consultar si podrían rebajar el precio de Pogba. Unos 170 millones de euros que harían del campeón del mundo el fichaje más caro de la entidad blanca y para los que se necesita antes ingresos, pues las arcas de La Castellana no ofrecen total garantía a esta operación si no hay además salidas de otros futbolistas.

Por el momento, el centrocampista sigue con su idea de marcharse de Old Trafford y ya en el último encuentro causó baja por unas molestias en la espalda. Su técnico, Ole Gunnar Solskajer se encargó de disipar las dudas sobre si el jugador se "había borrado" y se mantiene firme en la postura del club: no dejar salir al '6'. Aunque los diablos rojos están moviendo en las últimas horas de su periodo de fichajes la llegada de Milinkovic Savic, por si Pogba se fuese, el objetivo es mantener al francés o al menos no bajarse de los 150 millones de euros.

La Juventus también se ha metido en la operación

Unos problemas para el Madrid y el sueño de ver a Pogba de blanco a los que se ha unido el interés de la Juventus. El campeón italiano quiere volver a tener al francés en sus filas, tras venderle hace tres años por 120 millones, y significaría la última pieza del atractivo proyecto de Sarri para conquistar la Champions League.

Al igual que los blancos, el cuadro transalpino ve difícil llegar a los 170 'kilos' y por ello estaría barajando la posibilidad de incluir a Paulo Dybala, al que en Inglaterra no ven como diablo rojo, Blaise Matuidi o Mario Mandzukic.

El interés de la Juventus viene de lejos, pero en los últimos días y con las negociaciones fallidas para que Romelu Lukaku llegase a Turín, ambas directivas han intensificado sus conversaciones por Pogba. De igual manera, la Juventus sabe que el deseo del francés es jugar en el Santiago Bernabéu bajo las órdenes de Zidane pero no por ello no tratarán su regreso hasta el último instante.

La carrera por Paul Pogba que tiene a tres clubes en vilo, con el Manchester United negándose a vender de cualquier forma a su estrella y el Madrid y la Juventus pujando con todas sus opciones y contra el reloj. La pieza que falta en el centro del campo de blancos y 'bianconeros' y que agitará el mercado de fichajes durante todo lo que queda de agosto.