La contrarreloj de Gareth Bale para aclarar su marcha a la Premier League

El periodo de inscripción de fichas en Inglaterra cierra el jueves a las 18:00

Zidane le ha vuelto a dejar fuera de una convocatoria, reiterando su postura

Si el galés no regres, Alemania e Italia serían las últimas opciones

Un día o poco más de 24 horas. Eso es lo que le resta a Gareth Bale para que no se le cierre la puerta de la Premier League, como ya pasó con la Superliga china, y pueda encontrar un nuevo rumbo que decante su marcha del Real Madrid. El galés, que tampoco ha entrado en la convocatoria de Zidane para el amistoso en Salzburgo, tiene claro que el club blanco no cuenta ya más con él y por ello, un regreso a la liga que le encumbró, parece la opción más clara en su futuro. Eso sí, el reloj juega en su contra.

Si Bale no se marcha a la Premier podría tener un grave problema la próxima temporada, o acarreárselo al Madrid. La entidad merengue ha reiterado en numerosas ocasiones, y gestos, que la etapa del galés ha llegado a su fin. Es por eso, que de no regresar a Inglaterra podría no encontrar otro club (Alemania e Italia serían las únicas grandes ligas viables, pero con pocas opciones) y habría bastantes posibilidades de que se quedase a las órdenes de Zidane, con el morbo mediante que implicaría.

El técnico francés le ha vuelto ha dejar claras sus intenciones y le ha dejado fuera de la convocatoria para el amistoso contra el Red Bull Salzburgo (al igual que a James y Mariano). Se supone que es para que aclare su futuro, ese que depende en mayor medida de unas horas, y no ande viajando con el equipo con la respectiva distracción que eso sustentaría.

En Inglaterra, sin embargo y pese al buen recuerdo que dejó, no termina de haber un claro opositor. El Tottenham, de donde salió, es el mejor posicionado pero los subcampeones de Europa estarían mirando más por otros galácticos como Dybala o Coutinho, quienes tienen una ficha bastante más baja y presentan más visión de futuro. En el otro lado, a Manchester United, Arsenal y compañía no termina tampoco de convencerles por la difícil operación con el Madrid y el Chelsea, directamente no puede inscribir nuevos jugadores.

Cualesquiera, la opción de un regreso a la Premier League sigue siendo la más probable pero para ello el propio jugador y su agente, Jonathan Barnett, deben moverse muy bien y muy rápido. La contrarreloj sigue en marcha y a la hora de edición de este artículo restan 32 horas para el fin del periodo de fichajes en las islas. China ya se escapó, ahora Bale debe dar el gran paso si quiere dejar de ser un problema en Madrid y decide regresar a la liga que le encumbró.