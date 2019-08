Diego Forlán se retira del fútbol a los 40 años y tras jugar en diez equipos de tres continentes

El uruguayo dejó goles en Sudamérica, Europa y Asia, sus últimos años

Lideró a su país al tercer puesto del Mundial 2010 celebrado en Sudáfrica

Fue máximo goleador de España en 2009 y Bota de Oro UEFA en 2005

Foto: Reuters.

El futbolista Diego Forlán, uno de los más importantes en la historia de Uruguay, anunció este martes su retirada del fútbol profesional a sus 40 años, después de más de un año sin jugar.

"He decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol", dijo Forlán durante una entrevista brindada al noticiero uruguayo Telemundo. El exfutbolista afirmó que no fue una decisión fácil ya que hasta hace pocas semanas seguía recibiendo ofertas para unirse a clubes.

Forlán tuvo una extensa y galardonada carrera que incluye a grandes equipos como Independiente de Argentina, Peñarol de Uruguay, Inter de Brasil, Atlético Madrid y Villareal en España, Manchester United en Inglaterra o el Inter de Milán.

Ganador del Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010, del Trofeo Pichichi de la Liga Española en la temporada 2008-2009 y de la Bota de Oro de la UEFA en 2005, Forlán deja un legado para el fútbol uruguayo y sudamericano.

Si bien aseguró que está planeando un partido de despedida para jugar en Uruguay, evitó dar más detalles. Además, señaló que buscará que su despedida destaque su trayectoria defendiendo a la Celeste, donde encabezó a aquel equipo que se quedó con el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y que ganó un año más tarde la Copa América 2011 jugada en Argentina.

"La verdad que el cariño después de lo que fue el 2010, marcó antes y un después. El cariño de la gente hasta el día de hoy me lo sigue mostrando (...) Por adelante de todo, Uruguay es lo más grande que hay", expresó el goleador.

Sobre su trayectoria, Forlán destacó que superó lo que soñaba de niño y todavía hoy le cuesta asimilar todo lo que consiguió. "Lo vivo con mi sobrino, que me dice "Diego vos tenés las mismas copas que tiene Messi y Cristiano Ronaldo" y yo obviamente que sé que las tengo pero no agarraba la noción de lo que me estaba diciendo", contó Forlán.

El palmarés del uruguayo en clubes incluye la Premiere League la FA CUP, la Intertoto, la UEFA Europa League y la Supercopa, entre otros campeonatos.