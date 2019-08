El cierre de fichajes de la Premier League deja consecuencias en el mercado del Real Madrid

Bale, James y Mariano deberán buscar otro destino tras cerrarse Inglaterra

Pogba tiene muy difícil salir tras no encontrar el United un recambio suyo

Esto deja a Neymar como gran fichaje y a Eriksen como refuerzo del medio

Fotos: Reuters / Cordon Press.

La Premier League ha cerrado su periodo de inscripción de fichajes y eso, en una liga tan potente, tiene sus consecuencias en todos los clubes europeos. Sin ir más lejos, uno de los que más atento estaba a todas las operaciones que ahí se gestionaban era el Real Madrid. Ahora, tras ver los movimientos de los equipos ingleses, sobre todo del famoso 'big-six', la entidad merengue tiene algo más claro sobre qué operaciones puede virar y sobre cuáles es prácticamente imposible que meta mano.

El 8 de agosto era un día clave en el verano futbolístico y así quedó remarcado cuando Inglaterra echó su telón a las nuevas incorporaciones. Una última jornada un poco frustrante, pues de ella se esperaban grandes nombres como Coutinho, Dybala o Mandzukic, que finalmente no llegaron a las islas. También se aguardaba a un regreso de Gareth Bale, pero ni mucho menos el galés se movió a la que fuese su liga y con ello cerró otra opción de futuro, como ya lo hiciese con la Superliga china.

La venta del delantero fue uno de los movimientos más claros donde el Madrid no se vio involucrado en el último día de fichajes de la Premier. Así, Bale sigue apurando sus opciones de salida y con escasa posibilidad al '11' ya solo le restan Bayern de Múnich y Milan. Si ninguno de estos dos se da y no hay sorpresa en lo que queda hasta el 2 de septiembre, Zidane tendrá un grave problema al mantener en su plantilla a un jugador con el que había dejado claro que no contaba.

Tampoco salieron de la casa blanca Mariano y James con destino a las islas británicas. Ambos llegaron a sonar en algún momento para el Manchester United, bien como refuerzo directo, bien como intercambio en la operación Pogba, pero finalmente no se movieron y como Bale deberán ahora buscar otro destino.

El 'no' a Pogba apunta hacia Neymar y Eriksen

Una operación Paul Pogba que en el plano de fichajes queda prácticamente descartada en la casa blanca. El Madrid suspiraba porque los diablos rojos consiguieran a algún mediocentro de renombre en el último día de mercado pero tras la pasividad de Old Trafford, queda claro que no tienen previsto vender al francés ya que dejaría cojo el centro del campo de Solskjaer.

Sin el crack por el que suspiraba Zidane, ahora todos los focos apuntan hacia Neymar como el hombre que debe dar un golpe de efecto en el Bernabéu. Fichar a Pogba y al brasileño a la vez era imposible para la directiva merengue y pero con la negativa al galo, el mercado blanco mira hacia París. El PSG quiere deshacerse del delantero, pero no a cualquier precio, y prefiere que tome un vuelo destino a Barajas que no a El Prat. Por ello, el Madrid irá manoseando una operación que viene de lejos para acabar consiguiendo el viejo sueño de Florentino Pérez.

Por último, el otro nombre que deja la Premier y podría llegar al Bernabéu es Christian Eriksen. Su incorporación ha crecido con la compra del Tottenham de Giovani Lo Celso, aunque no es un recambio directo. El danés ya ha expresado que quiere cambiar de aires y la capital española es su destino preferido. Sin Pogba, el Madrid mira hacia otras opciones para el centro del campo y ahí aparecen Eriksen y Van de Beek.

Seis nombres que deja de manera directa o indirecta el cierre de fichajes en la Premier League y que condicionan el mercado estival del Real Madrid. Con tiempo para inscribir o vender futbolistas hasta el 2 de septiembre, ahora en La Castellana empiezan a tener más claro sobre qué lado pueden virar en sus próximos movimientos.