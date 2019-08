El PSG rechaza una macrooferta del Real Madrid por Neymar

Dice 'no' a 100 millones, Bale, James y Keylor, según L'Equipe

Los galos también rechazan una intentona del Barcelona

Foto: EFE.

El Real Madrid se ha sumergido, a su manera, en la carrera por Neymar y ya ha mantenido los primeros contactos por el jugador con el PSG. De hecho, el club galo ya habría rechazado una primera oferta de los blancos, que habrían incluido a Gareth Bale, James Rodríguez y Keylor Navas más 100 millones de euros.

L'Equipe informa de la negativa del PSG a la oferta del Real Madrid, que presenta jugadores por valor de 120 millones (según Transfermarkt, Bale vale 60 millones de euros, James unos 50 y Keylor 10), lo que sumado a la cantidad en metálico harían aproximadamente los 222 millones que los parisinos pagaron al Barcelona por la cláusula de Neymar el verano de 2017.

La preferencia del PSG es conseguir más dinero en efectivo, razón por la que el traspaso de Neymar ya se frenó en su momento cuando el Barcelona empezó las negociaciones después de un verano de gran gasto con las incorporaciones de Frenkie de Jong, Neto, Antoine Griezmann y Junior Firpo.

Esta oferta del Real Madrid, que habría optado por una posición más prudente a la espera del Barcelona, habría llegado después de un nuevo rechazo a los culés por parte del PSG. Los parisinos también han dicho 'no' a la propuesta del Barcelona de conseguir una cesión de Neymar (Mundo Deportivo aseguró que era por dos años) con una opción de compra que, además de la cantidad ofrecida, era objeto de discordia por su hipotética obligatoriedad: en Can Barça querían que no fuese obligatoria y en el Parque de los Príncipes sí.

El PSG, además, también habría descartado una oferta de la Juventus, tercer y último equipo que busca la contratación de Neymar. Los italianos habrían ofrecido a Paulo Dybala más una cantidad indeterminada de dinero. No ha sido suficiente para los parisinos.