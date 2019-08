Las malas decisiones de Florentino Pérez y Zinedine Zidane durante el verano

Once del Real Madrid frente al Valladolid. Imagen: EFE

El Real Madrid va camino de tropezar con la misma piedra del año pasado, la de la mala planificación deportiva. Desde que llegó Zidane por segunda vez ha habido demasiados meses para organizarse tanto en las llegadas como en las salidas. A falta de nueve días, el club presidido por Florentino Pérez sigue dando palos de ciego con muchas cuestiones aún por resolver.

1. Demasiado gasto para rellenar el banquillo

El Real Madrid lleva gastados hasta el momento 303 millones de euros, de los cuales 203 han ido a parar a fichajes de banquillo cuando lo que realmente hacía falta, viendo la temporada pasada, era revolucionar o, por lo menos, dar otro aire a un once inicial desgastado.

Ni Mendy (48 millones), ni Rodrygo (45), ni Jovic (60), ni Militao (50) han venido para ser titulares. La excesiva confianza de Zidane, hasta el momento, en la vieja guardia los hace carne de banquillo. Tan solo Hazard, siempre y cuando no llegue Neymar, es el único que será de la partida de este Real Madrid.

2. ¿Y los centrocampistas?

Una de las prioridades a la hora de confeccionar esta plantilla era la de reforzar el centro del campo. Un centro del campo previsible, sin velocidad y con poco gol. Zidane quería a Pogba, pero después de varios intentos no ha sido posible su llegada. El francés aporta llegada, ida y vuelta y físico, cualidades que no tiene el equipo.

Además, Ceballos y Kovacic se han ido y no han sido reemplazados por nadie. Valverde, sin ser un centrocampista puramente defensivo, será el suplente de Casemiro, mientras que Isco se antoja como la solución ante las ausencias de Modric o Kroos.

3. Más presente y menos futuro

El Real Madrid sigue empecinado en fichar jugadores de futuro, mientras deja aparcado el presente. Kubo, Rodrygo son los últimos casos. Jugadores que se tienen que ir cedidos en busca de los minutos que no tienen en el primer equipo. El once de esta temporada, salvo Hazard y Courtois (que llegó el año pasado), sigue siendo el mismo que hace seis años.

4. Los casos de Bale y James

Dos jugadores que a priori iban a salir del club por no contar para Zidane se antojan ahora como imprescindibles ante la falta de gol, de fichajes y la baja de larga duración de Asensio. Sin Benzema no hay otros jugadores, salvo el galés y el colombiano, que aporten cifras goleadoras. Las complicaciones que han tenido para salir han propiciado que continúen en el Real Madrid. Y hasta ahora no parece mala decisión. Veremos cuánto dura.

5. Falta de gol

El gran problema de la pasada temporada. El club no buscó un sustituto a Cristiano Ronaldo y lo pagó caro. En esta, el Real Madrid ha preferido rodear a Benzema de gente con gol, como Hazard, que no es un goleador, y Pogba, que finalmente no pudo llegar.

La llegada de Neymar podría solucionar en parte esta cuestión, aunque está en un caso similar al extremo belga. Jovic, aparentemente un experto rematador, está a años luz de lo que es un delantero de garantías.