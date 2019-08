La incógnita de un PSG con o sin Neymar, el gran desafío de un Real Madrid con suerte en Europa

Los franceses han cambiado su estrategia de fichajes para conquistar Europa

El Brujas aparece en el camino del Madrid como el rival más débil del grupo

El Galatasaray no ha conseguido firmar a Falcao pero sí reforzarse bien

Kylian Mbappé, la gran amenaza del Madrid a la espera de Neymar. Foto: Reuters.

El Real Madrid ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Champions League 19/20. El conjunto blanco ha quedado encuadrado en el Grupo A y se las verá con PSG, Brujas y Galatasaray, un emparejamiento que hace prever que los de Zinedine Zidane estarán sin problemas en octavos de final y solo los franceses, con la duda de si tendrán o no a Neymar, se visualizan como enemigo por el liderato. Así ha sido el sorteo de la fase de grupos.

La suerte ha vuelto a sonreír a un Madrid que en la temporada pasada ya vio como apenas había equipos capaces de ponerles en grandes aprietos por la clasificación. Así fue, y pese a perder hasta en dos ocasiones con el CSKA, en dos grandes picos de baja forma, los de por entonces Lopetegui, primero, y Solari, después, acabaron líderes de grupo teniendo el factor campo a favor en octavos de final. Esta vez, perjudicados por el hecho de irse al bombo 2, ya que no hubo título nacional ni continental la anterior campaña, solo el primer emparejamiento supone una gran traba de cara al inicio de la Champions.

El PSG que aun así tiene la incógnita de si cuando se cruce con el cuadro merengue podrá contar o no con Neymar, todavía pendiente de resolver su futuro, es el enemigo a batir para los de Zidane. De todas formas, el brasileño arrastra una sanción de la 18/19 por insultar a los árbitros cuando su equipo cayó ante el Manchester United y no podrá estar en ninguno de los tres primeros partidos. Además, de encontrarse madridistas y franceses en el primer choque (17/18 de septiembre) con toda seguridad Kylian Mbappé no podrá vérselas con los blancos pues tiene alrededor de un mes de lesión.

Un hecho que merma el potencial de los parisinos, ahora que este año sí se habían lanzado a hacer fichajes más estratégicos, de equipo, y no estrellas para intentar de una vez por todas luchar hasta el final por el cetro europeo. De cualquier forma, la enorme inversión que Al-Khelaifi ha hecho en anteriores cursos más las incorporaciones de jugadores como Sarabia, Ander Herrera o muy posiblemente Keylor Navas, hace que el PSG sea siempre un rival de gran calado y que puede poner en peligro el primer puesto de grupo.

El traspaso del meta costarricense es la otra anécdota importante del cruce del Real Madrid, pues de confirmarse se vería las caras con el club que ha defendido durante cinco temporadas. Con las negociaciones muy avanzadas, los de un Thomas Tuchel ya más asentado en París buscan un guardameta que de el impulso competitivo en Europa. Ese no es otro que Keylor, quien ya con Zidane fue parte decisiva en las tres Champions consecutivas.

Dos históricos de Europa en horas bajas

Junto a los franceses, a los que conviene recordar que el Madrid ya eliminó en octavos de la 17/18, previa a la decimotercera Copa de Europa, el grupo estará formado por Brujas y Galatasaray. Sendos conjuntos son dos equipos acostumbrados a participar en competiciones continentales, pero que en los últimos años han visto reducido considerablemente su potencial.

Los belgas, que repiten presencia en la máxima categoría tras formar la pasada temporada grupo con Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y Mónaco, llegan a un campaña donde sus grandes aspiraciones siguen estando en avanzar todo lo posible en Europa mientras se centran en liga y copa nacional. Así, como ya hiciesen en la 18/19, su objetivo es el de ser terceros pero sin renunciar a pelear a Madrid y PSG como hicieran con rojiblancos y alemanes, a los que sacaron dos empates.

Ya sin su gran referencia del año pasado, el brasileño Wesley, el liderazgo del equipo recae en Hans Vanaken. El mediocentro belga suma a su importante presencia en el centro del campo una fantástica llegada, siendo también el segundo capitán del Brujas. Además, este verano se ha reforzado en la meta con la incorporación del ex del Liverpool Simon Mignolet, quien da a los flamencos una considerable experiencia continental.

Por su parte, los turcos vuelven a encontrarse con el conjunto merengue toda vez que fueron apeados en 2013 en cuartos de final. En aquella temporada llegaron con la mejor plantilla que se recuerda en Estambul en los últimos años, pero los de por entonces José Mourinho fueron demasiado para ellos (3-0 en el Bernabéu y 3-2 en Turquía).

Aunque no han podido incorporar a su vestuario a Radamel Falcao, el que iba a ser el gran fichaje de este verano, los del histórico Fatih Terim sí se han reforzado bien con las llegadas de conocidos de LaLiga como Steven N'Zonzi o Emre Mor, además de Ryan Babel y Jean Michael Seri. Estos han dado al club un punto más de nivel y les hacen, a priori, algo más fuertes que los belgas, quienes accedieron mediante las rondas previas.