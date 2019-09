España sufre para llevarse una trabajada victoria ante Puerto Rico y meterse en la segunda fase

Los americanos llegaron a irse cuatro arriba al final del primer cuarto

En el tercer envite fue cuando los de Scariolo subieron su intensidad

Marc Gasol fue el mejor del partido con 19 puntos y 20 de valoración

Foto: EFE.

La selección española ha conseguido una trabajada victoria contra Puerto Rico que le mete directamente en la segunda fase del Mundial (63-73), a expensas del último encuentro que librará el míercoles. Los de Scariolo, que se vieron sorprendidos por un buen conjunto americano, recurrieron al liderazgo de Marc Gasol (19 puntos) y a las rachas de Sergio Llull para acabar sometiendo a los de Eddie Casiano, que tendrán que disputarse el segundo puesto con Túnez.

España ya está en la segunda fase del Mundial (con Serbia e Italia). Esa es la noticia más positiva de un duelo que fue tosco y complicado para la Selección y deja varias dudas de cara al futuro. Sin acierto desde el exterior (4/30 en triples) y contra una Puerto Rico que llevó el encuentro a su baloncesto, los de Scariolo tuvieron que confiar en la fortaleza de Marc Gasol y la calma de sus mejores hombres en los momentos decisivos para cerrar el triunfo.

El partido comenzó con España sorprendida por una Puerto Rico más agresiva de lo habitual. Tras el 'paseo' contra Túnez, la Selección vio cómo empezaron a no entrar tiros que a priori parecían sencillos. Más complicada la cosa se puso cuando en el intercambio de canastas, Juancho vio una antideportiva y las aportaciones de Browne y Huertas llevaron a los americanos por delante. El error constante desde el exterior (1/8 en el primer cuarto) y los rebotes (16) de los de Casiano, tapando la aportación de Marc, acabaron por culminar un cuarto excelso y dejar el 21-17 en el marcador.

Arrancó aún peor para España el segundo envite, con Angel Rodriguez enchufando dos triples seguidos y llevando la ventaja a su máxima de seis (27-21). El plan de Scariolo no terminaba de conjugarse, ni con los titulares ni con los suplentes, hasta que una mezcla de ambos con Marc y Rudy mejorando la defensa y Colom liderando las subidas, devolvió a la ÑBA a la cabeza del marcador. Un triple del alero del Madrid, el segundo de la tarde, a falta de 5:30 hizo entrar a estos en su mejor momento y con un 8-0 de parcial, culminado con las canastas de Claver y Colom, llevó la ventaja hasta el +4, antes de que Puerto Rico volviese a trabajar su contundencia y dejase en solo un punto la diferencia al descanso (35-36).

Con la reanudación, la Selección mejoró. Gasol ejerciendo de único líder y Ricky más liberado en el manejo de la pelota, auparon a una España que sin embargo no podía parar las aportaciones puertoriqueñas y no terminaba de alejarse en el marcador. Pero Scariolo, de nuevo conciso en su plan de tratar que Llull fuese el que rompa los encuentros, dio más confianza al balear y a partir de un tiempo muerto a falta de seis minutos (41-43) encontró la ansiada tecla. El '23' madridista se echó el equipo a las espaldas y, apoyado en el segundo triple en el encuentro de Marc y en cuatro minutos sin anotación americana, llevó a España hasta un parcial de 4-16, con ocho tantos suyos. De esta forma, se llegó al último cuarto, más cómodo de lo que había sido hasta entonces el encuentro (45-57).

Sirvió esta ventaja de colchón, pues los de Casiano volvieron a apretar conforme avanzaban los minutos y ante los constantes fallos en ataque de la Selección. Más en la recta final, cuando a falta de 2:40 dos tiros libres del ex de Estudiantes Clavell pusieron solo en ocho la diferencia (61-69). Ante una intensidad mayor y para no relajarse poniendo en peligro la victoria, Scariolo se vio obligado a pedir tiempo muerto y cortar la racha puertorriqueña. No cesó así el acierto de los americanos, pero sí que jugó a favor de España el reloj y a falta de menos de un minuto, la defensa y los tiros libres ayudaron a agarrar el premio.

Sufrida sí, trabajada también y con malas sensaciones, pero España ha visto cómo ningún rival es sencillo en este Mundial y todo puede convertirse en pesadilla. Victoria, al fin y al cabo, para cerrar un pase obligado a la segunda fase. Serbia e Italia ya esperan, pero antes a la Selección le tocará mejorar ante Irán, cerrar otra victoria que es clave para el futuro y recuperar las sensaciones que deben hacer de los de Scariolo un firme candidato para los primeros puestos.

FICHA TÉCNICA

-RESULTADO: Puerto Rico 63-73 España.

-PUERTO RICO: Browne (11), Diaz (5), Huertas (7), Balkman (6) y Franklin (2); Pineiro (2), Clemente (2), Collier (6), Rodriguez (9), Clavell (13), Brady (-) y Mojica (-).

-ESPAÑA: Rudy Fernández (5), Ricky Rubio (17), Claver (7), Marc Gasol (19) y Juancho Hernangómez (8); Colom (2), Ribas (-), Willy Hernangómez (-), Oriola (6), Rabaseda (-), Llull (9) y Beirán (-).

-PARCIALES: 21-17, 14-19, 10-21 y 18-16.

-ÁRBITROS: Michael Weiland (Canadá), Georgios Poursanidis (Grecia) y James Alexander Boyer (Australia).

-PABELLÓN: Guangzhou Gymnasium, con capacidad para 10.000 espectadores.