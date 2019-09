España gana en otro partido para el olvido y se marcha a la temida segunda fase con mucho que mejorar

Marc Gasol volvió a ser el mejor (16 puntos) en su peor partido del Mundial

La Selección volvió a chocarse contra el pésimo acierto en triples (9/30)

El viernes, duelo clave ante Italia y el domingo aparecerá Serbia en el camino

Foto: Reuters.

La selección española ha sumado el pleno de triunfos en la primera fase del Mundial tras vencer a Irán (73-65). Sin embargo, los de Sergio Scariolo volvieron a pasarlo muy mal, llegando a estar por debajo los últimos instantes del encuentro, y pasan a la siguiente ronda con sensaciones difíciles. Ahí, Italia el viernes y Serbia el domingo pondrán a prueba a una España que no se puede seguir permitiendo conceder tantos errores en defensa y en el acierto exterior. Marc Gasol fue de nuevo el mejor con 16 puntos y 17 de valoración.

Adiós al calvario de Guangzhou. Lo que parecía una primera fase asequible se ha convertido en un quebradero de cabeza, con la nota positiva de que no ha habido descalabro. La Selección, con las peores sensaciones que se recuerdan en mucho tiempo en un gran torneo, sumó esta vez otro triunfo agónico contra una Irán a la que se dejó crecer. Por delante, aparecen los dos primeros duelos ante europeos que ahora sí marcarán la hora de la verdad y si la campeona en 2006 está preparada para volver a luchar por el título.

Con lo que ya se ha convertido la habitual 'pájara', España entró al partido demasiado fallona y concediendo grandes errores en defensa. Consecuencia de ello, surgió una Irán que poco a poco empezó a ponerse en el papel de primero Túnez y luego Puerto Rico, para colocar un parcial inicial de 0-10 (min. 3). Una desventaja que hizo que Scariolo empezase a rotar al quinteto inicial y desde los hombres del banquillo se redujese la diferencia a cinco puntos. El tiempo muerto le había devuelto la intensidad a la Selección, pero el cuadro iraní aprovechándose del desastroso porcentaje en triples 1/5 aguantó por encima del marcador hasta llegar al final del cuarto (18-21).

En el segundo envite, España poco a poco fue entrando más en el partido y aunque todavía lastrado por los errores desde el exterior (1/10), sería de nuevo el quinteto inicial menos Claver y con Quino Colom quien pondría por primera vez por delante a los europeos. Con un triple de Rudy Fernández, la Selección se colocó un punto arriba (min. 16), pero el acierto de Jamshidijafarabi y Haddadi en la pintura evitó todo intento de escapada. En la recta final, Rudy volvió a encestar desde el 6,75 y los primeros síntomas de liderazgo de Ricky y Marc dejaron la diferencia en dos (33-31) antes de marchar al túnel de vestuarios.

Tras la reanudación, siguió el intercambio de canastas y puntos entre ambos combinados que no permitían la ventaja de ninguno. El susto para España llegó con una mala pisada de Juancho Hernangómez, que tuvo que retirarse a los vestuarios, pero esto coincidió con el mejor momento de Claver, pues con dos triples seguidos sumándose a otro de Rudy, colocó a la Selección siete por encima a falta de tres minutos (50-43).

La primera gran ventaja de los esta vez de blanco, que pese a seguir en la buena tónica se volvieron a chocar contra el muro iraní de Jamshidijafarabi, líder indiscutible con 15 puntos, y protagonista de una nueva remontada hasta dejar a los de Scariolo uno abajo antes del último cuarto (52-53).

Con los últimos diez minutos, Juancho volvió a pista recuperado de sus dolencias y un triple suyo acabó con los casi cuatro minutos sin anotar de España (55-53, min. 32). Pero, de nuevo acertados en sus lanzamientos, los de Shahintab recuperaron el liderazgo del encuentro con dos triples de Rostampour que pusieron cinco por delante a los asiáticos (57-62). Sin necesidad de parar el encuentro, Willy realizó un 2+1 para levantar el ánimo español y Scariolo volvió a dar entrada a Quino junto a los titulares, esta vez en lugar de Ricky.

Entró aquí el partido en sus últimos cinco minutos y el base de los Suns apareció, de nuevo en cancha, junto a un Llull que aún no había sumado sus primeros puntos en el choque. A falta de 3:30, Rudy fue el que se tuvo que ir a vestuarios y con el encuentro empatado (63-63) Juancho encestó en la pintura no sin varias dudas a lo largo de la posesión. Los enésimos fallos de Llull y una canasta de Haddadi (15 rebotes) devolvieron la igualad, pero con los últimos 120 segundos apareció el primer triple del '23'. Con confianza aupada por el acierto madridista, una nueva canasta de Claver, tras asistencia de Rubio, dejaron en cinco la ventaja para el último minuto. Ya no habría cambio en el marcador y el triple final de Marc Gasol más dos buenas defensas dejaron el 73-65 final.

Mal partido, fallos de nuevo en el tiro, pero la tercera victoria. La Selección pasa invicta a la temida segunda fase donde poco se podrá errar. Italia y Serbia esperan en dos duelos que pueden significar el renacer de cara a las medallas o el infierno y partidos de consolación con ya el Preolímpico asegurado. Mucho por mejorar en una España a remolque contra tres selecciones, a priori, accesibles. Lo mejor, nada está siendo fácil en este Mundial y aún no se conoce la derrota. El viernes empieza el momento de la verdad.

FICHA TÉCNICA

-RESULTADO: España 73-65 Irán.

-ESPAÑA: Rudy Fernández (9), Ricky Rubio (5), Claver (11), Marc Gasol (16) y Juancho Hernangómez (11); Colom (2), Ribas (2), Willy Hernangómez (8), Oriola (4), Rabaseda (-), Llull (3) y Beirán (2).

-IRÁN: Yakhchalidehkordi (5), Zangeneh (7), Jamshidijafarabi (15), Nikkhabahrami (8) y Haddadi (10); Mozafarivanani (-), Mirzaeitalarposhti (-), Mashayekhi (2), Hosseinzadeh (-), Hassanzadeh (-), Rostampour (13) y Geramipoor (5).

-PARCIALES: 18-21, 15-10, 19-22 y 21-12.

-ÁRBITROS: Michael Weiland (Canadá), Arnaud Kom Njilo (Camerún) y Nan Ye (China).

-PABELLÓN: Guangzhou Gymnasium, con capacidad para 10.000 espectadores.