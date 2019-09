Caos en el Valencia: Peter Lim despide a Marcelino y colocará a Albert Celades como nuevo entrenador

Las discrepancias entre ambos han acabado con el puesto del técnico

Mateu Alemany también podría seguir los pasos del asturiano y marcharse

El catalán está cerca de firmar, con Barcelona y Chelsea en el horizonte

Foto: EFE.

El Valencia ha dado un vuelco enorme en su orientación hacia esta temporada al hacer, este martes, oficial la destitución del que hasta ahora era su técnico. En una decisión que ha creado controversia en Mestalla, Peter Lim ha prescindido de los servicios de Marcelino García Toral, tras dos temporadas y tres encuentros, y colocará en el banquillo a Albert Celades. Además, en las próximas horas también se podría marchar el director general Mateu Alemany.

Caos a orillas del Turia. Las últimas discrepancias entre lo que ya se conoce popularmente como el "Valencia de Mestalla" y el "Valencia de Singapur" han acabado con el despido de Marcelino y el puesto de Mateu Alemany en la cuerda floja. El dueño de la entidad, Peter Lim, ha dado un giro inesperado al echar al que hasta ahora era su técnico, y que le había dado una Copa del Rey y dos clasificaciones para la Champions, y contratar a Albert Celades como nuevo ocupante del banquillo ché.

Tras un viaje a Singapur, donde reside el dueño del club, el presidente Anil Murthy ha llegado este martes a Valencia para hacer oficial la decisión tomada por la cúpula dirigente. Sin haberse sospechado, Marcelino se ha convertido en el primer entrenador despedido de su cargo en el curso 19/20 que incluso, según varios medios, se habría enterado de la noticia por la prensa.

Una decisión que ha consternado al valencianismo, pero que ya podía sospechar que entre los órganos del club no todo marchaba bien. La última discrepancia había sido la determinación a vender a la estrella del primer equipo Rodrigo Moreno, que finalmente no se concretó por no llegar el jugador a un acuerdo con el Atlético de Madrid.

Algo que no había gustado ni a Marcelino ni a Mateu Alemany por no contar con ellos para la planificación deportiva. Un proyecto que ahora queda en duda, a falta de resolver el futuro del director general y qué rumbo tomará el equipo que dirigirá Albert Celades, a falta de confirmación oficial.

Segundo de Julen Lopetegui en su última etapa en el Real Madrid y de Fernando Hierro durante el Mundial con la Selección, con las marchas de ambos el catalán se había quedado apartado de la primera línea. Ahora le llega su gran oportunidad en los banquillos, toda vez que no ha dirigido en solitario a ninguna entidad de calado (solo a la sub-21 desde 2014 hasta 2018). Firma hasta final de temporada y habrá que ver cómo responde una plantilla que por ahora había disputado tres encuentros de LaLiga, con un empate, una derrota y una victoria y tenía ya en el horizonte los duelos en una semana del Camp Nou y Stamford Bridge.