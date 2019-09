El fichaje de Mbappé, un Madrid NBA o un Federer-Nadal, lo destacado de la reunión de Florentino con los socios

El presidente deslizó que irán a por un galo, al que de momento no venden

El club ya ha pedido su entrada en la Conferencia Este, por ahora imposible

Además, quiere batir los récords del tenis con un Roger-Rafa en el Bernabéu

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se ha reunido durante estos días con los socios del club de cara a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar este domingo. En ella, la entidad blanca aprobará las cuentas para este curso, la absorción del CD Tacón que otorgue un equipo femenino y hará balance de la campaña anterior, entre otros asuntos. Pero de los encuentros previos, ya se han deslizado algunos temas interesantes que han tratado los compromisarios con el máximo dirigente como el futuro fichaje de Kylian Mbappé, la posibilidad de que el Madrid de baloncesto ingrese en la NBA o un partido entre Roger Federer y Rafa Nadal en el Santiago Bernabéu para batir un récord de asistencia.

Este fin de semana, el Madrid tiene una de las fechas más importantes de la temporada en cuanto a lo que el club internamente se refiere. El domingo, los socios deberán aprobar en la Asamblea anual todo lo que conviene a la entidad para el siguiente año. Presupuesto, balance de resultados o cómo se afronta la reforma del Bernabéu serán los temas más importantes. Pero en la reunión también se hablará de cómo afronta el primer equipo esta campaña o qué pasa con algunos temas que preocupan a los aficionados merengues.

Uno de ellos ha sido durante los últimos años la propiedad de un conjunto femenino. El auge del fútbol entre las mujeres y la histórica carencia del Madrid de tener una sección propia, provocaron que los socios se movilizaran por un petición más social que económica. De esta forma y con el ascenso del CD Tacón a Primera División, un club madrileño exclusivamente femenino desde su cantera hasta su primer equipo, la entidad merengue se lanzó a su absorción. Un proceso que deberán ratificar este fin de semana los compromisarios, para que a partir de la próxima temporada haya un Real Madrid en la liga Iberdrola.

Además, los socios han expresado durante estos días su preocupación por la marcha del primer equipo y la carencia de fichajes mediáticos (Eden Hazard a parte). Ante esto, Florentino reconoció que "el éxito nos ha hecho perder intensidad", tal y como desveló Marca, pero desde la autocrítica se sigue confiando en el bloque de la plantilla que ganó cuatro Champions en cinco años.

En cuanto a los nuevos jugadores, el presidente ha defendido las incorporaciones que se han hecho este verano para "dar profundidad a la plantilla", tal y como ha expresado As, pero ha dejado caer la intención de ir a por un gran fichaje el próximo verano. Este podría ser Kylian Mbappé, pues según el mencionado medio, a la pregunta de un socio sobre que de fichar a un francés sea el delantero por delante de Pogba, el dirigente blanco habría respondido: "Si es que no nos los venden. Claro que nos gusta uno francés que dicen por ahí e iremos a por él... pero no lo venden". Una negativa a desprenderse del jugador que, por ahora, tiene el PSG y que ya ha tenido este mercado el Manchester United con Pogba, impidiendo que el Madrid se hiciese con él.

La NBA de blanco y Federer y Nadal sobre el Bernabéu

Por otra parte, el presidente del Madrid volvió a incidir en el viejo anhelo de ver a un equipo de la NBA vestir de blanco. Ante la futura posibilidad que explora la mejor liga de baloncesto del mundo de abrir sus fronteras a Europa, el club de La Castellana (o de Felipe II en este caso) es el más interesado en integrarse. Florentino Pérez reconoció que "hemos pedido a la NBA que nos meta en la Conferencia Este", algo que por ahora está totalmente descartado por los viajes, la diferencia de pabellones y sobretodo, el presupuesto.

Un sueño, el ver la NBA en Madrid, que a corto plazo es imposible, pero que no es el único que se baraja en otros deportes. Según ha recogido El Chiringuito, en la reunión con los socios, el dirigente dejó caer la posibilidad de que Roger Federer y Rafa Nadal disputen un encuentro en el Santiago Bernabéu. Con la dificultad de que ambos se crucen cuando el estadio esté completamente reformado (2022), ya que en teoría su rendimiento por esas fechas debería estar cerca de su final de carrera, el club podría organizar el duelo en fechas próximas. Este intentaría batir el récord de asistencia a un encuentro de tenis (las 35.681 personas que aglutinaron en Bruselas, en 2010, Serena Williams y Kim Clijsters) y juntaría a las dos mejores raquetas de siempre sobre el césped madrileño.