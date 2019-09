Marko Popovic: "En el Mundial se le faltó el respeto a España"

El escolta crota regresa de su retiro para estar en el concurso de triples

Analiza el Mundial y la "solidez" del bloque que formó Sergio Scariolo

Foto: EFE.

Retirado, pero no tanto, el escolta croata Marko Popovic ha tardado apenas cuatro meses en volverse a calzar las zapatillas para competir en el concurso de triples de la Supercopa. Antes, analizó el Mundial de China, en el que consideró que a España "se le faltó al respeto" al no incluirla entre los candidatos a la victoria, que finalmente obtuvo.

"Esperaba ver a España al menos en semifinales, creo que era una falta de respeto no tener en cuenta a Francia, Lituania o España como candidatos a medallas. Todo el mundo hablaba de Serbia, que tiene un talento enorme y de Estados Unidos, que siempre es el candidato número uno al oro, pero creo que se les ha faltado el respeto a estos equipos", analizó Popovic.

Para el exjugador croata de 37 años, retirado este verano tras acabar su cuarta temporada en el Montakit Fuenlabrada, una de las claves del éxito del conjunto español, dirigido por el italiano Sergio Scariolo, es la solidez de un bloque de jugadores que llevan "juntos 10 ó 15 años y se conocen muy bien".

"España con Marc Gasol, Ricky Rubio, Víctor Claver, Sergi Llull o Rudy Fernández, está claro que son jugadores de altísimo nivel, de los mejores de Europa y de NBA... Son candidatos siempre a medalla", afirma Popovic.

El tirador de Zadar (Croacia) observa que al 'Team USA' que fue eliminado por Francia en cuartos de final (78-89) le faltaba "química dentro del equipo", pero para él no es una sorpresa ver cómo las selecciones de otros países acortan la diferencia con el combinado estadounidense.

"El baloncesto mundial ha evolucionado, se ha acercado mucho a la NBA, si vemos a jugadores como (Nikola) Jokic, (Nikola) Vucevic, (Giannis) Antetokounmpo, Marc Gasol, antes (Dirk) Nowitzki, (Tony) Parker, Pau Gasol... No son solo jugadores de 'AllStar', han sido MVP como lo fue Parker y ahora Antetokounmpo. El baloncesto mundial se ha acercado mucho a Estados Unidos", añadió.

Después de su primer verano sin pensar en incorporarse a un equipo profesional de baloncesto, un verano "un poco diferente" en el que pensaba que "iba a estar más nervioso", Popovic recibió la llamada de la ACB para formar parte del concurso de triples que se disputará el domingo a las 18.00, antes de la final.

"Me lo contaron y mi respuesta fue en dos segundos, porque el gen competitivo no lo pierdo y me apetece ver dónde estoy ahora mismo después de 4 meses, tirando triples contra los mejores tiradores de Europa, uno actual como Jaycee Carroll y otro de otra época como Louis Bullock, y grandes tiradores. Todos hemos venido para ganar", afirma el croata.

Un regreso a España con parada obligatoria en Fuenlabrada, con cuya camiseta competirá en el concurso Popovic, que el pasado miércoles vio cómo su camiseta lucirá en el Pabellón Fernando Martín y su dorsal será retirado, junto a otros cuatro históricos del equipo como su compatriota Velimir Perasovic y los españoles Ferrán López, Salva Guardia y Francesc Solana.

"Ha sido un orgullo y un honor defender la camiseta de Fuenlabrada en los últimos cuatro años, he vivido una experiencia distinta de lo que he vivido en toda mi carrera, en otros equipos luchando por los títulos y aquí por la salvación cada temporada", rememora el exjugador.

Popovic "no cambiaría nada" de su carrera, que le ha llevado de ganar dos Eurocopas (con Unics Kazan y Khimki) y títulos en Croacia, Lituania, Rusia y Turquía, a terminar su trayectoria ayudando durante cuatro campañas a mantenerse en la Liga Endesa a un humilde equipo de la periferia de la capital de España.

"En Fuenlabrada puedo llamar a mucha gente como mis amigos, gracias a un club y una afición que me han hecho sentir como en mi casa", sentencia un Marko Popovic que ahora se centra "en las cosas ordinarias".

"Quiero hacer cosas que nunca he hecho, como ser un padre al cien por cien, llevar a los niños al colegio a los entrenamientos, ir a la compra... No es fácil, pero tampoco es un milagro, es lo que voy a hacer el resto de mi vida", finaliza el tirador croata, que tendrá su última gran noche en el concurso de triples de la Supercopa.