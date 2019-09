Piqué evidencia el divorcio entre el vestuario y la directiva del Barcelona

El central del Barcelona señala a la directiva y lanza una advertencia

Gerard Piqué, central internacional del Barcelona, aludió este sábado, tras la victoria de su equipo en Getafe, a la cena que hizo la plantilla esta semana y dijo que quieren "ganar títulos" y que espera "que nadie provoque peleas que no existen".

Piqué, tras participar en la victoria del Barcelona frente al Getafe, habló sobre la cena de plantilla de esta semana sin nadie del cuerpo técnico y que, según comentó, tenía como objetivo hacer piña y mostrar el buen ambiente del vestuario azulgrana.

"Las cenas van muy bien para unir. Ya dije que tenemos que estar juntos. No solo los jugadores, sino también la Junta. Cuando uno no se quiere pelear no hay luchas", afirmó Piqué, que lanzó un mensaje a algunos medios de comunicación.

"No nos queremos enfadar", advirtió. "Cuando dos no se quieren enfadar no hay discusión. Conocemos al club, sabemos cuáles son los diarios afines y quién escribe cada artículo. No nos queremos enfadar, nuestra intención es rendir en el campo y ganar títulos. Espero que nadie quiera provocar peleas que nunca han existido", declaró.