El tridente del Atlético quiere el oro de Moscú

Joao Felix, Morata y Costa podrían debutar, por fin, ante el Lokomotiv

El partido ya es vital para los de Simeone tras la primera jornada

El cuadro ruso ya sorprendió ganando en casa al Bayer Leverkusen

Foto: EFE.

En la visita al Lokomotiv de Moscú, el Atlético de Madrid podría tirar de todo un festival de tópicos que siempre salen a la palestra cuando un equipo español viaja a Rusia. Pero, en la segunda jornada del grupo D de la Champions League, el equipo de Simeone simplemente debe agarrarse a la realidad: vencer en la ciudad moscovita es un asunto de vida o muerte, una condición casi indispensable para que el camino de la escuadra rojiblanca en la comeptición que le quita la vida a sorbos cada año no esté lleno de obstáculos nada más empezar.

Cualquier tropiezo en Moscú será un problema inesperado y bastante incómodo para el Atlético. El Lokomotiv, que olía a convidado de piedra, ya abofeteó al Bayer Leverkusen con una meritoria victoria a domicilio (1-2) y defenderá en casa, con uñas y dientes, su particular derecho a soñar con los octavos. Y aquí aparece un equipo, el rojiblanco, empeñado en pinchar lejos del Metropolitano en Champions: en las últimas dos ediciones solo consiguió una victoria.

Tiene, eso sí, a su favor los precedentes. En un curso 17/18 en el que tuvo que jugar (y ganar) la Europa League por obligación, tras dejarse el pase a octavos de Champions en la lejana Azerbaiyán, los del 'Cholo' arrollaron al Lokomotiv con un 3-0 en Madrid y un 1-5 en Rusia. Jamás ha perdido con los rusos, con los que también jugó en la ya lejana Europa League 07/08 (3-3). La historia, esta vez, no parece tan fácil.

Como en Mallorca, Simeone tiene ante sí la oportunidad de desempolvar el tridente y alinear, por primera vez en la temporada, a Joao Felix, Álvaro Morata y Diego Costa juntos. En la isla balear, el argentino optó por la prudencia, pero con un Morata ya recuperado al 100%, quizá ha llegado el momento.

Es una de las dudas que asoman respecto al once rojiblanco. Con Vitolo como única baja por lesión, el centro del campo podría ser el mismo del derbi (Koke, Saúl y Thomas), aunque el acompañante de Giménez en el centro de la defensa es una incógnita, con Felipe optando a un puesto. Lodi, que no tiene sustituto natural, tiene más opciones de repetir que un Trippier que sí podría ser relevado por Santiago Arias.

El cuadro local, de la mano del viejo rockero Yuri Siomin, ha recuperado el poderío que necesita para disputarle al Zenit y al CSKA la hegemonía. Ganó la liga 17/18, fue subcampeón de la 18/19 y es colíder de la actual, con un plantel renovado con llegadas como las de Joao Mario y Krychowiak, que se unen a los Éder, Höwedes, Smolov o la promesa Barinov, que ya fue clave en la victoria en Leverkusen.

El técnico ruso, que ha abierto la puerta a un posible cambio de sistema, no podrá contar con Jefferson Farfan y los hermanos Miranchuk. De fondo, el gran esfuerzo que la escuadra hizo este fin de semana, contra el Zenit, en un duelo en el que Siomin solo hizo cambios en el descuento. La entrada de rotaciones no parece descabellada, pero la tendencia del entrenador, que prácticamente no ha variado su once en Liga y Champions en las últimas dos semanas, hace pensar que exigirá un poco más a sus soldados. Frente a ellos estará otro ejército igual o más necesitado.

Alineaciones probables:

Lokomotiv Moscú: Guilherme, Rybus, Çorluka, Höwedes, Ignatiev, Murillo, Krychowiak, Barinov, Joao Mario, Zhemalitdinov y Smolov.

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier o Arias, Savic o Felipe, Giménez, Lodi, Koke, Saúl, Thomas, Joao Felix, Morata y Diego Costa.

Árbitro: Orel Grinfeld, de Israel.

Estadio: RZD Arena, con capacidad para 27.000 espectadores.

Horario: 21.00 horas.