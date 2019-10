Noche de Brujas en el Bernabéu: el Real Madrid empata y se complica el pase como primero de grupo

El Real Madrid vuelve a pinchar (2-2) en Champions y suma un punto en dos jornadas

Casemiro evitó la derrota con un cabezazo a falta de cinco minutos para el final

Mal partido de Courtois, Nacho, Lucas, Varane y Modric; Areola sale reforzado

Los jugadores del Brujas celebran uno de los goles marcados al Real Madrid. Foto: EFE.

El Real Madrid ha vuelto a defraudar en Champions, su competición por excelencia. Y pudo ser peor, ya que los de Zidane salvaron un punto a falta de cinco minutos para el final de partido después de ir perdiendo por dos tantos a cero. Por suerte, la clasificación no corre peligro, pero en los dos próximos encuentros ante el Galatasaray no vale otra que no sea ganar.

Desde los primeros minutos, el Real Madrid no le cogió la medida al partido. Demasiadas facilidades en defensa ante dos delanteros, de poco nombre como Dennis y Tau, pero con unas condiciones fantásticas para el contragolpe. En el primer agujero en defensa llegó el 0-1, con algo de fortuna tras tropezarse Dennis y no llegar Courtois. Los belgas empezaron adelantándose, pero con todo el partido por delante para una hipotética remontada.

El Madrid se encomendó a Kroos, evidenciando su buen momento de forma en los últimos partidos. El alemán fue el faro de su equipo y todos los balones pasaban por sus botas. Además, realizó un gran trabajo defensivo para robar balones que podían resultar peligrosos a la contra. Los de Zidane fueron aumentando el ritmo y generando espacios por banda, pero no concretaron las ocasiones. La más clara hasta ese momento fue para Varane, pero su testarazo lo salvó Mignolet con una gran estirada.

Benzema fue asociándose con Hazard, pero sin acabar jugadas. El belga sigue siendo una sombra de lo que fue en el Chelsea y, aunque hoy lo intentó más que nunca, no consiguió en ningún momento generar superioridad con sus acciones individuales. Otro que necesita coger la forma es Modric. El croata estuvo algo errático y tras una pérdida en forma de aviso llegó un error en el pase que dejó solo a un Dennis que batía de nuevo a Courtois.

El Bernabéu se cansó de Courtois y cada vez que controlaba el balón le pitaba al unísono. El belga, otro que no está en su mejor momento, daba paso a Areola al inicio de la segunda por unos mareos. El francés se coronó a los pocos minutos y salvó el tercero en un mano a mano que provocó los aplausos del estadio. También entró Marcelo al descanso por Nacho, dando más profundidad a la banda izquierda.

Ramos salía al rescate de su equipo con un testarazo picado que superó a Mignolet. Tras unos segundos de intriga por la aparición del VAR, el árbitro dio gol y provocó el júbilo del Bernabéu, que ya se imaginaba una noche épica europea. Fueron los mejores minutos del Real Madrid, que rozó el empate con disparos de Benzema, Hazard o Modric.

Los minutos pasaban y el arreón fue a menos. Fue entonces cuando Zidane dio entrada a Vinicius, pero el brasileño, que sustituyó a Lucas, no estuvo nada preciso en la derecha, y terminó pasando a la izquierda, con Hazard pasando al centro y dejando toda la banda diestra para Carvajal.

Cuando todo parecía perdido, Casemiro empató el choque a cinco del final tras una falta sobre Vinicius que provocó la roja de Vormer. El Bernabéu aumentó los decibelios, quería soñar y entrar en éxtasis, pero el Brujas aguantó la compostura en defensa. El Real Madrid suma un punto y tendrá que luchar por clasificarse como segundo de su grupo. Toca luchar.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Courtois (Areola, min.46); Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho (Marcelo, min.46); Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez (Vinicius, min.67), Hazard y Benzema.

BRUJAS: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; Rits, Vanaken, Vormer; Diatta, Tau (Schrijvers, min.90) y Bonaventure (Openda, min.70 (Cools, min.86)).

--GOLES:

0 - 1, min.9, Bonaventure.

0 - 2, min.39, Bonaventure.

1 - 2, min.56, Sergio Ramos.

2 - 2, min.85, Casemiro.

--ÁRBITRO: Georgi Kabakov (BUL). Amonestó con tarjeta amarilla a Mignolet (min.69) y Openda (min.77) en el Brujas; y a Hazard (min.90) en el Real Madrid. Expulsó a Vormer por doble amonestación (min.78 y 85).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.