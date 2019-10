Courtois y Areola reabren el debate de la portería en el Real Madrid

El belga fue silbado por el Bernabéu y el galo se llevó la ovación del partido

Prueba de fuego para Courtois este sábado en LaLiga ante el Granada

Areola, Courtois y Altube, en un calentamiento en el Santiago Bernabéu. Foto: Reuters.

Uno de los primeros problemas que zanjó Zidane nada más comenzar su segunda etapa en el Real Madrid fue el de la portería. "No va a haber debate, va a estar muy claro", fueron sus palabras. Pero parece que no va a ser así viendo el escaso rendimiento de Courtois y las prometedoras actuaciones de Areola los últimos tiempos.

En realidad, Courtois no está destacando desde su llegada al equipo blanco. El belga no termina de ser regular y eso en el Real Madrid te puede costar caro. O más aún, el puesto. No da seguridad a sus compañeros: no ataja por alto lo que debería y por bajo suele generar huecos que no desaprovechan los rivales. No comete fallos, pero no soluciona problemas.

Un problema que el Real Madrid ha generado donde no lo había. Porque Keylor Navas se había ganado el derecho, a base de hechos, a ser el portero titular. O por lo menos a discutirle el puesto a Courtois, que llegó con el Guante de Oro del pasado Mundial. La portería blanca, como la de los grandes equipos, es un mundo aparte. Te suelen llegar poco y en ese poco tienes que estar acertado.

Ahora, a Courtois le ha salido un adversario que está dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles. Areola, en dos ratitos que ha jugado, se ha ganado al Bernabéu. Ante Osasuna, donde no tuvo apenas trabajo, ofreció una seguridad aérea que ahora le falta al belga (curiosamente, una de sus mayores virtudes cuando estuvo en el Atlético). Y ante el Brujas, salvando a su equipo en un mano a mano que pudo costar el 0-3.

Se puede llamar de muchas maneras, pero Areola ha empezado con duende, ángel, condición imprescindible para ser el portero del Real Madrid. Ahora le toca a Zidane decidir, aunque lo más seguro es que Courtois siga siendo el portero titular. El tiempo dirá si lo será para toda la temporada.