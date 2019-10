Leo Messi reconoce que quiso abandonar España por sus problemas con Hacienda

Dice que "se sintió maltratado" por ser el primer futbolista en estos casos

Sin embargo, admite que eso ya pasó y que ahora quiere retirarse aquí

Augura a un Xavi como entrenador culé y habla sobre la llegada de Neymar

El delantero y capitán del Barcelona Lionel Messi admitió este miércoles en una entrevista en Rac1 que en la temporada 13/14, a raíz de un problema con Hacienda que no quería marcharse del club "sino de España" porque se "sentía maltratado". Un caso recientemente archivado por la Audiencia Nacional.

"Hoy por hoy, cada vez está mas claro que mi idea y la de mi familia es terminar acá. Primero, por como estoy en el club y lo que siento por él. Y segundo, por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad", afirmó el rosarino ante de reconocer que "hubo un momento que uno termina agotado y cansado por montón de circunstancias".

"Tuve varias épocas. Sobre todo la época 2013 en adelante. Cuando empecé a tener el problema con Hacienda. Fue muy difícil para mí y mi familia porque la gente no se entera de lo que pasa. Escucha de oídas y opina. Un sector de la prensa ayudó a que eso fuera así. Fui el primero y por eso fueron tan duros. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa".

Neymar, Xavi y Guardiola

En cuanto a otros temas, el capitán culé habló sobre el futuro de su amigo Neymar, admitiendo que "tal y como estaba el mercado" si no venía al Barça "se iba al Madrid", porque "pensé que tenía muchas ganas de salir y porque "Florentino (Pérez) haría alguna cosa para ficharlo".

Messi también cree que su excompañero Xavi Hernández, actualmente entrenador del Al-Sadd catarí, volverá al club blaugrana como técnico "cuando quiera" y le augura el mismo camino lleno de éxitos que el vivido por Pep Guardiola.

"Xavi va a volver aquí cuando él quiera y tenga ganas. Se está formando y en algún momento va a volver y vivirá algo similar a lo que vivió Guardiola, va a ir por ese camino", aseguró el argentino quien considera que al lado de Xavi y con Guardiola en el banquillo vivió sus mejores tiempos hasta el momento siendo blaugrana. "La mejor época fue con Guardiola. Para mí fue el mejor técnico que he tenido", dejó bien claro.

A nivel personal, el de Rosario se ve todavía con margen de mejora. "Cada año intenté ir mejorando y creciendo, superándome. Si bien la época de Pep fue muy especial, a nivel de jugador creo que después crecí mucho más", aportó en este sentido.

Un crecimiento que, si el argentino piensa que sigue dándose, alarga la fecha de una retirada que todavía ve lejos, pese a tener 32 años. "Me voy midiendo cada año y viendo si puedo seguir o no. Entro en una edad en la que empieza a costar, es normal y lógico, pero puedo decir que jugaré hasta los 35 ó 36 y que luego no me pueda mover. Quiero estar bien, compitiendo y ayudando", se sinceró.

Pese a las molestias del pasado, quiere retirarse en Barcelona

Lo que sí tiene claro, cada vez más, es que su idea es colgar las botas en el Barça, sin aventuras finales. "Si me quieren, yo obviamente encantado de seguir. Vuelvo a repetir, mi idea es siempre la de quedarme en el Barça, y sigue siendo así y no ha cambiado de ninguna manera", afirmó.

"Cada vez está más clara y mi idea es terminar aquí, primero por cómo estoy en el club y segundo por lo familiar, por lo bien que estamos aquí y porque no nos gustaría cambiar el círculo de amigos de los niños. Me tocó vivirlo y no me gustaría que pasaran por lo mismo. Nuestra idea es quedarnos a vivir aquí", auguró.

Por otro lado, preguntado por su mejor rival, Messi no miró a su carrera de club sino a nivel internacional, confesando no tuvo un rival más fuerte enfrente que la selección española que terminaría ganando el Mundial en Sudáfrica.

"Jugamos un amistoso en el campo del Atlético de Madrid que empatamos (1-1) o perdimos (1-0), no me acuerdo muy bien, con Maradona de seleccionador. Me sorprendieron como rival, después ganaron el Mundial. Me recordaban a lo que hacíamos nosotros, desquiciaban al rival con la pelota", explicó.