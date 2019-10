Ivan Rakitic se cansa de su situación y medita dejar el Barcelona

El jugador croata, sin minutos por la irrupción de De Jong

La directiva le prometió un aumento de sueldo que no llegó

Podría tomar la decisión de intentar irse incluso en enero

Rakitic, en un calentamiento de un partido del Barça. Foto: Cordon Press.

Uno de los grandes damnificados de la temporada 19/20 del Barcelona es Ivan Rakitic. El croata, pilar indiscutible de los éxitos nacionales en la etapa de Ernesto Valverde como entrenador, no tiene en este curso el favor del 'Txingurri'. Tanto es así que, tras un verano en el que su venta fue motivo de discusión y multitud de rumores, ahora es el propio futbolista el que se plantea abandonar la entidad culé en busca de protagonismo.

Según informa Marca, el centrocampista está dispuesto a pedir su salida incluso en el mercado de fichajes de enero si su situación no cambia. Su historial de minutos demuestra que el '4' blaugrana tiene motivos para el descontento: con 186, hasta 17 compañeros han jugado más que él. Y uno de ellos es Rafinha, que solo estuvo en agosto, antes de irse cedido al Celta.

La realidad es dura para un Rakitic que reconoció en el parón de selecciones que su estatus actual en el Barça no le satisface en absoluto: "Quiero jugar con frecuencia en el Barcelona y no sólo formar parte de la plantilla. Haré todo lo posible para cambiar mi situación en los próximos partidos. Tengo dos años de contrato, no hay mejor lugar para estar que Barcelona. Es el mejor club del mundo, pero quiero jugar, y no sólo pasear y disfrutar del mar".

Con dos meses y medio de temporada aún por disputarse, Rakitic tiene todavía tiempo para pensar si su situación es reversible o no. La llegada de Frenkie de Jong ha secado su participación, también mermada por las presencias de Sergio Busquets, Arthur, Sergi Roberto e incluso Arturo Vidal. En paralelo, la promesa incumplida por parte de la directiva de subirle el sueldo ha empeorado el ambiente entre el croata y el palco.

A Rakitic no le faltarán pretendientes en caso de ponerse en el mercado. La Juventus, que le quiso en verano, sería uno de los candidatos más fuertes. En la prensa catalana, Sport ha anunciado a Milán y Manchester como otras opciones. De 31 años, el centrocampista tiene un valor de mercado de 35 millones de euros, una cantidad asequible en las actuales circunstancias.