La clasificación de España para la Eurocopa pasa por Suecia

Un empate ante los suecos clasificaría a España a la Eurocopa

Robert Moreno podría presentar un once con muchas novedades

Un momento del España-Suecia disputado en junio en el Santiago Bernabéu. Foto: Reuters.

La selección española de fútbol afronta este martes (20:45) una nueva oportunidad para buscar la clasificación matemática para la Eurocopa de 2020 tras el frenazo del pasado sábado en Noruega, donde a los de Robert Moreno les sobraron dos minutos para lograr el pase. Esta vez será en el Friends Arena de Solna ante Suecia, segunda del grupo F.

El equipo de Robert Moreno puede dejar sentenciado su pase a la próxima Eurocopa y unirse así a selecciones como Bélgica, Rusia, Polonia, Ucrania e Italia. Para ello, al combinado español le basta con sumar un punto ante los suecos. Una derrota retrasaría la clasificación a falta de dos encuentros (Malta e Islas Feroe, ambos en casa) para la conclusión de la fase de clasificación.

El seleccionador tendrá a todos sus jugadores disponibles a excepción de Sergio Ramos, que no estará en el campo por acumulación de amarillas aunque sí con sus compañeros con el objetivo de hacer grupo y celebrar la hipotética clasificación para la Eurocopa. El capitán pasó a la historia ante Noruega al superar a Casillas y convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la selección española con 168.

Una de las grandes incógnitas en la alineación de este martes será la pareja de centrales por la que decida apostar Robert Moreno. El seleccionador llevó a esta convocatoria, además del capitán, a Albiol, uno de los mejores en el encuentro ante los noruegos, Diego Llorente, Íñigo Martínez y Pau Torres. Y es que desde la retirada de Piqué, la selección española no ha encontrado a un acompañante de garantías para Sergio Ramos.

Ante Suecia, el seleccionador español hará rotaciones tras el decepcionante empate cosechado en Noruega y que él mismo reconoció en rueda de prensa. "No estoy contento con el perfil del último cambio. Me salió el espíritu defensivo y no me gusta". Para este partido, jugadores como Carvajal, Reguilón, Rodri, Cazorla, Thiago, Sarabia o Gerard Moreno (por la lesión de última hora de Rodrigo Moreno) parten con opciones de entrar en el once que pueda dar la clasificación matemática para la próxima Eurocopa.

Enfrente estará Suecia, segunda de grupo que necesita la victoria para mantener sus opciones de clasificación de forma directa ya que por detrás suya está Rumanía, con un punto menos, y Noruega, con cuatro por debajo. Para este partido, el seleccionador Andersson tendrá la duda hasta última hora del central del Manchester United, Lindelof, que descansó ante Malta por problemas de espalda.

Alineaciones probables:

Suecia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg o Isak, Quaison.

España: Kepa; Carvajal, Raúl Albiol, Íñigo Martínez, Reguilón; Busquets, Saúl o Rodri, Cazorla o Thiago; Fabián, Sarabia y Gerard Moreno.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Estadio: Friends Arena.

Hora: 20.45 horas.