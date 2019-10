Rodrigo Moreno evita el desastre y clasifica a España para la Eurocopa en el descuento

España no falla a su cita con la Eurocopa y ya son siete participaciones seguidas

Rodrigo Moreno hizo justicia y consiguió el empate en el minuto 92 de partido

De Gea fue el mejor de España y tuvo que ser sustituido por lesión por Kepa

Rodrigo Moreno celebra el gol de la clasificación para la Eurocopa. Imagen: EFE

Premio a la insistencia. La selección española de fútbol no se merecía la derrota en Suecia y tuvo que ser Rodrigo Moreno el que hiciera justicia en el Friends Arena con un tanto en el tiempo de descuento para clasificar matemáticamente a España para la Eurocopa de 2020. El siguiente objetivo de los de Robert Moreno para los dos partidos restantes (Rumanía y Malta, ambos en casa) es conseguir la plaza de cabeza de serie.

Una vez más, la Selección no fallará a su cita con la Eurocopa. Y es que ya van siete clasificaciones consecutivas tras ausentarse en Suecia 1992, última en la que España no participó. Tras el frenazo en seco en Noruega, donde por dos minutos no se logró el pase, el equipo español ha tirado de casta para buscar ese puntito que hiciera posible el ansiado empate. No es la España más mediática, pero se ha ganado con todo merecimiento estar peleando por su cuarto título europeo en 2020.

Los de Robert Moreno salieron a por todas desde el inicio del encuentro, con un juego frenético y con ganas de resolverlo cuanto antes. En diez minutos, el equipo español tuvo tres buenas oportunidades para adelantarse, pero en todas se topó con Olsen. Primero a un disparo de Fabián, el especialista desde fuera del área gracias a su potente zurda; segundo con un lujo innecesario de Thiago (tenía solo a su derecha a Gerard para marcar a placer); y tercero tras desbaratar un disparo a bocajarro de Rodri. En el 19 también apareció con otra parada a un cabezazo bien colocado de Gerard Moreno.

Eran buenos minutos de España, controlando el balón y jugando gran parte del tiempo en campo contrario ante una selección poco cobarde y con su línea defensiva muy adelantada. Nada que ver con el partido del pasado sábado ante Noruega, donde los locales se replegaron desde el principio en su área con el único objetivo de salir a la contra. La circulación de balón de los de Robert Moreno era muy rápida y los suecos siempre llegaban tarde a los cambios de dirección a los laterales, Carvajal y Bernat, siempre incisivos y participando en todo momento. Más que laterales parecían extremos.

Pasado el ecuador de la primera parte, Suecia se lo fue creyendo. En el minuto 26, De Gea tuvo su primera intervención tras un disparo lejano de Lustig. Segundos después, Rodri no estuvo acertado en la salida de balón y Quaison estuvo cerca de marcar ante el meta español casi vendido. Eran los mejores momentos de Suecia y poco a poco sus jugadores fueron contagiándose, presionando como posesos y controlando el balón ante una España que perdía el control. En el minuto 32 apareció de nuevo De Gea para evitar el empate de Quaison con una estirada a mano cambiada. Impresionante parada del portero, que empezaba a notar sus primeras molestias musculares.

Del tanto de Berg al empate de Rodrigo

En el minuto 50 marcó Suecia el primer tanto del encuentro tras dos paradones previos de De Gea que posteriormente aprovechó Berg. Este gol posponía la clasificación de España hasta noviembre, y en ese momento estaba siendo justo el resultado. Los de Robert Moreno ya no avasallaban a los suecos y desde el minuto 26 no se supo nada ni de los Fabián, Oyarzábal, Gerard Moreno, etc. Era De Gea el que, una y otra vez, salvaba a los suyos con grandes paradas.

Pero las molestias del portero español no le dejaron continuar y finalmente tuvo que dejar su puesto a Kepa en el minuto 60. Curiosamente, fue irse De Gea y los suecos cambiaron su plan inicial, replegándose y pensando en ya en la victoria. Muy pronto y con muchos minutos por delante para aguantar el asedio en forma de avalancha que iban a sufrir por parte de los jugadores españoles.

Los españoles insistieron en algo que no les convenía mucho a priori: escaso juego por el centro y abundancia de centros desde las bandas que casi nunca encontraron rematador ante la poblada y alta defensa sueca. Porque además España no tenía un rematador potente. Robert Moreno introdujo a Rodrigo por Thiago, muy desacertado durante el partido. El delantero valencianista sí estuvo activo, jugando de espaldas para sus compañeros y buscando sin cesar los desmarques a banda. Aún así, el juego era previsible y la poca participación de los interiores provocó que el seleccionador llamara a Navas.

El de los Palacios sustituyó a Carvajal con el objetivo de encarar a su par para lograr después un centro en mejores condiciones a la cabeza de Gerard o Rodrigo. Se intentó, pero finalmente el gol llegó tras un córner que despejó la defensa. El balón le cayó a Fabián, cuyo remate cruzado lo mandó a la red Rodrigo provocando el éxtasis de sus compañeros y del banquillo español. No había tiempo para más y España consiguió un merecido y justo empate que les mete en otra Eurocopa. Queda mucho trabajo por delante, pero el primer objetivo está cumplido.

FICHA TÉCNICA

SUECIA: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelöf, Bentgsson; Larsson, Olsson, Ekdal (Svensson, min.83), Forsberg; Quaison (Isak, min.77) y Berg (Andersson, min.90).

ESPAÑA: De Gea (Kepa, min.60); Carvajal (Jesús Navas, min.81), Albiol, Iñigo Martínez, Bernat; Fabián, Rodri, Thiago (Rodrigo, min.66); Oyarzabal, Ceballos y Gerard Moreno.

--GOLES:

1 - 0, min.51, Berg.

1 - 1, min.92, Rodrigo.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Ceballos (min.69), Fabián (min.81) y Rodri (min.89) en España y a Olsson (min.80) y Berg (min.89) en Suecia.

--ESTADIO: Friends Arena.