Zinedine Zidane, en la cuerda floja: el Real Madrid piensa en Jose Mourinho

El técnico galo se la juega en Champions contra el Galatasaray

El club echa en falta una reacción y una mejor forma de la plantilla

El luso es la primera opción para sustituirle; también suena Allegri

Mourinho y Zidane, en una imagen de archivo. Foto: Getty.

Zinedine Zidane está en peligro. Siete meses después de llegar al Real Madrid, el técnico galo no tiene asgeurada su continuidad si el equipo blanco no gana al Galatasaray en Champions League tras un comienzo de temporada que no ha eliminado las malas sensaciones de un curso 18/19 para olvidar. Y suena Jose Mourinho.

Según informa El Mundo, el duelo de este martes es crucial para Zidane y el Real Madrid. En caso de no obtener la victoria contra los turcos, su pase a octavos de Champions quedaría realmente comprometido. Y eso sería difícil de gestionar por un palco que ha visto cómo el juego en Liga, a pesar de que fue en Mallorca dónde llegó la primera derrota y se perdió el liderato, nunca han sido especialmente positivas.

Por eso, aunque el partido en Estambul puede marcarlo todo, el problema de fondo es el ambiente de dudas que rodea al equipo. El mal juego es evidente, y por el momento Zidane no es capaz de revertir la situación. Se ha recurrido a futbolistas que no contaban para el galo porque el mercado de fichajes no ha sido el esperado (Hazard no despega, Jovis está desaparecido y otras contrataciones han sido de teóricos suplentes) a pesar de una inversión de más de 300 millones de euros. Y la 'vieja guardia' está rindiendo por debajo de lo esperado. Los años pesan.

Courtois no convence, Sergio Ramos no está a su mejor nivel, Casemiro y Benzema están solos en sus zonas de influencia, Vinicius no es el del curso pasado...y las lesiones no paran de mermar al equipo. Precisamente, el apartado médico/físico es otro que señala a Zidane: la directiva percibe un mal estado de forma en el plantel que también preocupa.

La 'opción Mou'

Ante todo esto, la zona noble se ha remangado para ir buscando posibles soluciones a situaciones de urgencia. Y la que toma más forma es un nuevo regreso, el de Jose Mourinho. El entrenador luso, sin equipo, es la opción número uno que maneja el palco. Gusta su perfil duro, pero chocaría con los gustos de un vestuario con el que acabó enemistado (en el que estaba un Sergio Ramos ahora capitán).

La otra alternativa es un Massimiliano Allegri que ya sonó cuando el tiempo de Julen Lopetegui y el de Santiago Solari se acababa en el Real Madrid. Por aquel entonces, el italiano estaba en la Juventus. Pero ahora no tiene equipo. Eso sí, Jose Mourinho es el preferido. Aunque Zinedine Zidane aún puede evitarlo. Tiene margen de maniobra, pero la victoria ante el Galatasaray se antoja como indispensable para que la directiva no tome una decisión dura y contundente.