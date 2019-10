El Real Madrid se juega buena parte de su futuro europeo en la 'final' de Estambul

El Real Madrid va último de grupo y no puede fallar más

La imagen del equipo quedó dañada tras la derrota en Mallorca

Zidane no podrá contar con Luka Modric y Gareth Bale

Foto: Reuters.

Tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League y el Real Madrid ya no puede permitirse el lujo de pinchar de nuevo tras la derrota en París y el empate ante el Brujas. El rival de este martes es el Galatasaray, quinto clasificado en su liga y penúltimo del grupo A empatado con el club blanco a un solo punto. Todo lo que no sea ganar en el Türk Telekom Arena será un fracaso para un equipo que no ha comenzado la temporada de la mejor manera.

Y es que la sombra de la Europa League comienza a sobrevolar por el Santiago Bernabéu tras solo dos jornadas de competición. El Real Madrid, salvo cuatro temporadas (92-93, 93-94, 94-95 y 96-97), siempre ha disputado la Champions League desde su creación en 1992 y en estos momentos, el grupo A marcha de la siguiente manera: PSG (6 puntos), Brujas (2), Galatasaray (1) y Real Madrid (1).

Las sensaciones no están siendo buenas y menos aún después de la derrota en Mallorca, donde muchos jugadores, además del entrenador, quedaron señalados. Zidane agitará la coctelera en busca de una reacción y hombres como Carvajal, Varane, Mendy, Kroos y Hazard, que no estuvieron en Son Moix, serán con casi toda seguridad de la partida. También se espera la entrada de Valverde en el centro del campo ante la nueva baja de Modric.

En cuanto al resto de la alineación, el técnico galo, que mostró en la rueda de prensa previa al partido su total confianza en sus jugadores, seguirá confiando en Sergio Ramos, Casemiro y Benzema, los futbolistas más importantes durante esta temporada. En la derecha, en la que no estará Bale, James Rodríguez parte con más opciones ante Vinicius y Lucas Vázquez, recién recuperado de su lesión. Y en la portería, Courtois seguirá bajo los palos.

Este será el cuarto enfrentamiento entre Galatasaray y Real Madrid en el 'infierno turco'. En los tres anteriores, el equipo blanco ganó en uno de ellos (1-6 en la temporada 2013-14 con tres goles de Cristiano Ronaldo, doblete de Benzema y un tanto de Isco) y perdió en dos (ambos por 3-2 y tras dejarse remontar en la 2000-01 y en la 2012-13).

Por su parte, el Galatasaray llega a este partido tras ganar por la mínima al Sivasspor y cortar una racha de seis encuentros sin ganar (cuatro en liga y dos en Champions). Fatih Terim, mítico entrenador de los turcos, no podrá contar finalmente con Radamel Falcao, lesionado en el talón de aquiles. En cambio, si estarán jugadores con pasado en LaLiga como Andone, Babel, Mariano Ferreira, NZonzi, Feghouli, Donk y Emre Mor.

Alineaciones probables:

Galatasaray: Muslera; Luyindama, Donk, Marcao Teixeira; Mariano, N'Zonzi, Seri, Nagamoto; Belhanda, Babel, Andone.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, James, Benzema.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Türk Telekom Arena.

Hora: 21.00 horas