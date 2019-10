El Atlético se juega la tranquilidad ante el Leverkusen

Los de Simeone se encomiendan a la Champions para recuperar sensaciones

Ante el Leverkusen, pueden encarrilar los octavos o aumentar las dudas

Joao Felix, gran baja local; los alemanes llegan a Madrid en entredicho

Foto: Getty.

Regresa la Champions League para el Atlético de Madrid, y lo hace como un arma de doble filo: si los de Simeone vencen al Bayer Leverkusen habran conseguido una parte importante del billete a los octavos de final. Pero un tropiezo ante los alemanes, unido a los pinchazos en Liga, llevaría a los rojiblancos a un estado de alarma demasiado real como para no ser tenido en cuenta.

Porque las sensaciones en el Metropolitano no son precisamente buenas. El equipo colchonero amasa la pelota, pero no golpea. Tampoco muestra algo de lo que hizo un arte, ese control de los partidos tan 'marca Simeone' y que ya le cuesta puntos. El nuevo proyecto del argentino necesita tiempo, pero el fútbol de ahora no espera. Tres empates seguidos en Liga son muchos, y solo la visita al Lokomotiv (0-2) se escapa de una tendencia preocupante.

El Atlético se agarra a su correcto primer tramo de Champions y a los precedentes con el Leverkusen, al que eliminó en los octavos de las Champions 15/15 y 16/17. También a su gran racha en el Metropolitano en competiciones europeas: lleva once partidos consecutivos sin perder en su feudo.

Ante los de Peter Bosz, la principal ausencia será de un Joao Felix que no volverá hasta dentro de tres semanas por un esguince de tobillo. Lodi y Trippier, que descansaron ante el Valencia, regresarán a un once en el que la única duda será la del sustituto del '7': Vitolo y Correa aspiran a esa plaza. Los focos están sobre Diego Costa y Álvaro Morata, muy por debajo de las expectativas y añorados por un equipo negado de cara a portería.

El Leverkusen también llega en un momento de dudas a la cita de este martes. Tras dejarse tres puntos vitales ante el Lokomotiv de Moscú y perder con la Juventus, se expone a una eliminación prematura si no reacciona. El pasado fin de semana, tras un sonoro 3-0 contra el Eintracht, Peter Bosz aseguraba que había cambiado a todo el equipo si hubiese podido.

Contra el Atlético, tendrá que hacerlo, como mínimo, con un Wendell que cayó lesionado. Su lugar podría ocuparlo Lars Bender. El lateral zurdo no es el único 'tocado': Aránguiz es duda y Bailey y Sinkgraven se perderán el partido. La idea en los alemanes es clara: transiciones rápidas y un juego veloz que querrá aprovechar los posibles huecos que dejen los del 'Cholo'. Kevin Volland, máximo goleador, será la principal amenaza en ataque, escoltado por el viejo conocido Karim Bellarabi y una de las promesas del fútbol alemán, Kai Havertz.

Ya con nubarrones en el horizonte, el Atlético necesita desprenderse de algunas piedras de ansiedad de la mochila. Una victoria ante el Leverkusen se las quitaría. De lo contrario, el cielo estará un poco más encapotado en el Metropolitano.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Lodi, Giménez, Felipe, Koke, Thomas, Saúl, Vitolo o Correa, Costa y Morata.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, Lars Bender, Sven Bender, Tah, Baumgartlinger, Demirbay, Bellarabi, Havertz, Amiri y Volland.

Árbiro: Artur Días, portugués.

Horario: 18.55 horas.

Estadio: Wanda Metropolitano, con capacidad para 68.000 espectadores.