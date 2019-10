Un viaje a Praga para medir la confirmación del Barcelona

Valverde llega solo con las bajas de Sergi Roberto y Umtiti

Leo Messi debutará como titular esta campaña en Champions

Luis Suárez vuelve a enfrentarse a su maldición fuera de casa

Foto: Reuters.

El Barcelona viaja a la República Checa para medirse al Slavia Praga en un duelo que puede dejar muy encarrilada la clasificación culé para octavos de final de la Champions League. Ante el, a priori, rival más débil del grupo, los pupilos de Ernesto Valverde pueden también reafirmarse en su confirmación de buenos resultados antes del 'parón' por El Clásico aplazado.

Cuando se realizó el sorteo de la Champions, este encuentro estaba marcado en rojo en el calendario blaugrana. No por su dificultad, que en principio el cuadro checo no debería ser un rival que pusiese en grandes aprietos a los catalanes, sino porque llegaba tras dos jornadas ante Borussia Dortmund e Inter y antes de un encuentro contra el Real Madrid. Pero salvados ambos duelos, no sin algo de fortuna que hay que tener en esta competición, y con la suspensión del Clásico por los incidentes en Barcelona, la tranquilidad beneficia a los del Txingurri.

Por ello, Valverde saldrá con todos sus jugadores disponibles (solo Sergi Roberto y Umtiti son baja) y dará continuidad al tridente de Griezmann, Messi y Suárez que llega tras vivir su gran primer partido como sociedad. Con el francés cada vez más acoplado y el argentino debutando como titular en Champions, el uruguayo deberá volver a enfrentarse a sus miedos europeos y la maldición de cuatro años sin marcar fuera de casa, tras desquitarse de la mala racha con un doblete en el Camp Nou ante el Inter.

El resto, con un Ter Stegen pletórico en la Copa de Europa y clave para el punto de la primera jornada en Alemania, un Piqué que vuelve tras su sanción liguera para formar la línea de cuatro con Semedo, Lenglet y Jordi Alba y la fortaleza del medio que forman Busquets, Arthur y De Jong. El centrocampista holandés ha entrado de lleno en el esquema blaugrana y seguirá por delante de Vidal o Rakitic, con más experiencia en encuentros continentales.

La Cenicienta quiere amargar el trago

Ante el Barcelona, un Slavia Praga que llega con la vitola de equipo débil pero quiere como ante el Inter rascar algún punto, que cerca estuvo también de conseguir contra el Dortmund. En un equipo descompensado, Jindrich Trpisovsky está sabiendo sacar a la perfección las virtudes ofensivas tras defender prácticamente con diez hombres en Champions.

Ya aventajado de sus rivales en la liga checa, la principal arma ofensiva es un Olayinka goleador ante los italianos. Junto a él, Stanciu y Masopust para tratar de tirar contras rápidas o aguantar los balones para esperar llegadas en los laterales. Así llegó el tanto en el Giuseppe Meazza, tras defender durante todo el encuentro las acometidas interistas.

Con el beneficio de que Dortmund e Inter se enfrentan entre sí, el Barcelona no quiere confiarse y meter un golpe a la clasificación que pueda resultar definitivo. En plena racha de buenos resultados, la necesidad de una confirmación se hace vital en el viaje a Praga y antes de lo que está por venir durante los dos meses que restan de año.

Alineaciones probables:

Slavia Praga: Kolar, Coufal, Kudela, Hovorka, Boril, Soucek, Sevcik, Husbauer, Stanciu, Masopust y Olayinka.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann y Suárez.

Árbitro: Bobby Madden (Escocia).

Estadio: Eden Arena, con capacidad para 21.000 espectadores.

Horario: 21.00 horas.