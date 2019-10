El Madrid recupera la pegada para darse un festín ante un flojo Leganés

Benzema sirvió dos tantos a Rodrygo y Kroos antes del minuto diez

Ramos y el francés pusieron el tercero y el cuarto desde el punto de penalti

Jovic se estrenó sobre la bocina con un muy buscado tanto de cabeza

Foto: Reuters.

Le sentó bien el 'parón por el procés' al Real Madrid para vencer por 5-0 a un Leganés que sigue en el pozo de LaLiga. Los de Zinedine Zidane, lanzados desde el inicio por un fantástico Benzema (dos asistencias), marcaron distancias con Rodrygo y Kroos para que luego Sergio Ramos y el propio delantero francés, ambos desde el punto de penalti, y Jovic en su estreno pusieran la manita que redondease la noche.

Poco duró el efecto Luis Cembranos en el Santiago Bernabéu. El Leganés, que llegaba de conseguir su primera victoria esta temporada en el estreno del técnico interino, hincó la rodilla demasiado pronto y acusado por las rotaciones fue devorado por un Madrid que salió a por todas desde el primer instante.

No había excusa en el cuadro merengue, pues el descanso por El Clásico jugaba a su favor y por ello, Zidane salió con toda la artillería para no perder el pulso de LaLiga. En ella, un Rodrygo que cada partido crece más y más y no deja de ilusionar a la afición blanca. El brasileño de 18 años, que ha pasado por encima de su compatriota Vinicius y habrá que ver dónde pone el techo esta campaña, fue el encargado de abrir el marcador. Marcelo centró ante un Leganés replegado, Benzema la dejó muerta en el área chica y el '27' se encargó de tirar de olfato goleador para hacer su segundo en su segundo partido ante su afición.

Gran parte, o casi toda, de la culpa del primer tanto fue de Benzema, inspirado como el que más desde que se fue Cristiano Ronaldo. Pero no se había quedado aquí el francés, que apenas un minuto después recibió en el lateral del área, gambeteó y vio cómo Kroos llegaba a la perfección para poner el 2-0 antes de alcanzar el minuto 10.

La brutal pegada dio paso al dominio total sin presión

El Madrid volviendo a ser un pistolero eficaz tras el susto de Estambul y la pena de Mallorca, para sentenciar por la vía rápida el choque. No tenía pinta el Leganés, que debe estar más pendiente de otros encuentros, de plantar mucha resistencia tras los dos goles y así fue conforme avanzaron los minutos. En la primera mitad, los de Cembranos apenas inquietaron a Courtois con flojos centros y la búsqueda incesante de unos Braithwaite y En-Nesyri que han empezado muy irregulares la temporada, como el bloque en general.

Mientras, los de Zidane siguieron en las suyas. Conscientes de que estaban ante una gran oportunidad para empezar una buena racha en los cuatro partidos antes del parón por selecciones, Rodrygo, Kroos, Benzema y Hazard siguieron intentando llevar más balones a la red de Soriano.

Con una presión muy alta, el Madrid apenas dejaba salir al cuadro pepinero tocando y en cuanto robaba, bien con Valverde (otra vez imperial y que se prepare Modric) o bien con Casemiro, lanzaba pases rápidos a sus delanteros. Así llegó la tercera jugada clave del primer tiempo, en una recuperación del '14' que sirvió al hueco a Hazard. El belga, al que todavía le falta un punto, pero poco a poco va cogiendo más ritmo, encaró a Soriano, trató de regatearle, pero fue derribado por el meta sevillano.

Penalti claro, Ramos a los once metros y el disparo del capitán merengue interceptado por el meta. Pero Soto Grado, ayudado por el VAR, supo interpretar a la perfección el adelanto del portero y mandó repetir el lanzamiento. Esta vez sí, cambiando de lado, el camero puso el tercero de la noche.

No se había llegado a la media hora y poco más iba a tener el encuentro hasta el descanso. Valverde, en una ocasión propicia para empujar el esférico, Benzema, que solo se topó con las manos de Soriano, y Rodrygo, en un intento de cabeza, tuvieron el poker. Sin embargo, la pelota no quiso entrar y los jugadores se encaminaron al túnel de vestuarios.

Benzema puso su guinda y recibió la merecida ovación

Tras la reanudación se prometía calmado el encuentro. Con un Madrid dominador, pero sin querer hacer mella en la herida pepinera, y un Leganés tratanto de recuperar buenas sensaciones. Y así fue, el plan previsto con Cembranos dando entrada a Recio y a Ruibal y Zidane minutos a Modric por un Kroos digno de ovación. El alemán ha vuelto a su mejor pico de forma, donde también debe aparecer el croata apretado por las actuaciones de Valverde.

Poca forma mejor tuvo de reaparecer el actual Balón de Oro, para recibir dentro del área, amagar con el disparo y en el regate ser derribado dentro del área. Nuevo penalti claro y esta vez Benzema al punto decisivo para conseguir el gol que redondease otra magnífica noche, el palo se apareció en su destino un minuto antes. Así se cumplió y el '9' puso su séptimo tanto esta campaña para instantes después recibir el cariño de todo el Bernabéu en pie.

En su lugar entró Jovic, otro de los que debe enchufarse, y por poco estuvo el serbio de anotar su primer gol de blanco pues en uno de los primeros balones que tocó, llevó el esférico al fondo de la red con la testa. Sin embargo, ahí estaba el fuera de juego claro que anulaba toda alegría del balcánico.

A falta de 15 minutos entró Isco, el tercero con necesidad de minutos, por un Valverde merecido titular y, salvo los constantes intentos de Hazard de poner su granito de arena y el estreno, ahora sí, de Jovic en el descuento, poco más hubo que detallar. Los tres puntos ya eran merengues desde el casi el inicio, el Leganés debe librar otras batallas y la pegada regresa al Madrid que tiene por delante dos choques en LaLiga para seguir la estela del Barcelona y uno en Champions para certificar la clasificación. A marchas forzadas sí, pero con los mejores momentos de Benzema y Kroos y la insistencia de Rodrygo y Valverde todo es más sencillo.

FICHA TÉCNICA

- RESULTADO: Real Madrid 5-0 Leganés (Rodrygo 6', Kroos 7', Ramos 24', Benzema 67' y Jovic 90').

- REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos (Modric 62'), Valverde (Isco 74'), Rodrygo, Hazard y Benzema (Jovic 68').

- LEGANÉS: Soriano, Bustinza (Rosales 71'), Omeruo, Tarín, Silva, Awaziem, Rivera, Rodrigues (Recio 55'), Óscar (Ruibal 65'), Braithwaite y En-Nesyri.

- ÁRBITRO: Soto Grado. Amonestó a Marcelo en el Madrid y a Soriano, Bustinza, Silva y Rivera en el Leganés.

- ESTADIO: Santiago Bernabéu.