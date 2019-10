Karim Benzema y el reconocimiento reconocido

Once años en el Madrid han servido para alzarse como el gran líder blanco

Ante el Leganés, firmó otra excelsa actuación con ovación del público

Zidane sigue destacando de él las asociaciones por encima de los goles

Karim Benzema celebra el gol anotado contra el Leganés.

Si en un partido de fútbol un equipo hace cinco tantos, de los cuáles solo uno y de penalti es de su delantero centro, podría parecer que éste no se ha encontrado apenas con el gol. Pero ni mucho menos es la sensación que refleja Karim Benzema, el gran protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Leganés. El francés volvió a dar otra clase magistral y a su tanto sumó dos asistencias para romper el choque en los primeros instantes y una continua asociación con todos sus compañeros. No es noticia ya que el '9' sea el mejor, pero sí es digno de reconocer que a base de constancia se ha ganado el cariño del respetable.

Si algo positivo pudo tener en el Santiago Bernabéu la salida de Cristiano Ronaldo en el verano de 2018 es el 'descubrimiento' que se ha hecho de Benzema. Entre comillas, porque el galo ya era excelso con el portugués, al que servía día sí, día también de asistencias para aumentar su nómina de goles, pero se le escapaba siempre el tanto que siempre se le pide a quien porta el '9'. Desde entonces, 30 disparos a la red en una 18/19 gris para el cuadro blanco pero muy buena por su parte y siete ya esta campaña en la que sigue siendo el mejor.

"Karim sí tiene reconocimiento. Igual no de todos, pero sí de la mayoría", destacó su técnico Zinedine Zidane en rueda de prensa. Un entrenador que fue siempre su gran valedor y con el que ahora ha asumido todos los galones que tuvo su '7' antaño. "De él me gusta el gol, pero también cómo se asocia con los demás y más con los otros dos de arriba", completó el francés en rueda de prensa.

Con Hazard, Benzema está demostrando que la calidad se entiende por sí sola y por si fuera poco se ha convertido en el 'padre' de Rodrygo dentro del vestuario. El brasileño también aprovechó los micrófonos para elogiar a su compañero, gran responsable de que anotase su segundo tanto de blanco en su segundo encuentro en el Bernabéu. "Con él es más fácil jugar", detalló la joven perla de 18 años. Otra muestra más del reconocimiento que está teniendo Benzema.

Once temporadas en el Real Madrid no son fáciles para nadie y menos para un delantero al que durante tiempo se le acusó de no hacer goles. Pero con trabajo y consistencia, Karim ha demostrado la apuesta que en su día se hizo por él. Ante el Leganés, el público le despidió con una sonora ovación. De pie y entre los completos aplausos. El francés ya está reconocido como uno de los mejores de la historia del club.