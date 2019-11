¿Qué le pasa al Barcelona? Los síntomas que explican el mal momento culé

El Barcelona sigue mostrando una extrema dependencia de Leo Messi

Los de Valverde han sido superados tácticamente en la mayoría de los partidos

Preocupante imagen cuando el equipo juega sus partidos lejos del Camp Nou

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. Imagen: Reuters

El FC Barcelona consumó ante el Levante su tercera derrota de la temporada en tan solo catorce encuentros disputados hasta la fecha: once de LaLiga y tres en Champions League. Los de Valverde siguen sin mostrar una regularidad, tanto en juego como en resultados, tras más de dos meses de competición. Aún así, esto no ha hecho nada más que comenzar y los culés siguen con las opciones intactas por los títulos que hay en juego.

1. Falta de concentración lejos del Camp Nou

El Barcelona ha conseguido ganar todos los partidos en el Camp Nou, y muchos de ellos con solvencia y gracias a su pegada, como ante el Sevilla (4-0), Valencia (5-2), Valladolid (5-1) o Betis (5-2). Y solo en dos los ganó por la mínima: Villarreal e Inter (ambos por 2-1).

En cambio, fuera de casa, el equipo de Valverde se ha mostrado muy irregular, sufriendo tres derrotas (ante Athletic, Granada y Levante), dos empates (frente a Osasuna y Borussia Dortmund) y tres victorias (Eibar, Getafe y Slavia de Praga). Tan solo en los partidos ante Eibar y Getafe se vio a un equipo concentrado desde el primer minuto.

2. Fragilidad defensiva

Catorce goles en once partidos de LaLiga no es buen síntoma de un equipo que en los últimos años siempre ha mostrado una regularidad en el aspecto defensivo. Piqué, el gran referente atrás, no pasa por su mejor momento y su equipo lo nota pese a contar con un portero de primer nivel como Ter Stegen. De hecho, el mejor encuentro en defensa de los de Valverde fue en Ipurua, donde Umtiti y Lenglet formaron la pareja de centrales.

3. Extrema dependencia de Messi

A pesar del fichaje de Griezmann, el juego del Barcelona sigue pasando por Leo Messi. El argentino sigue monopolizando los ataques de su equipo y sus compañeros no dan la talla cuando el argentino no está sobre el campo. Messi no lo puede hacer todo y necesita ayuda en ciertos partidos y ahí es donde sus compañeros tienen que dar un paso al frente.

4. Falta de decisiones tácticas desde el banquillo

Ernesto Valverde no sabe encontrar respuestas cuando su equipo lo pasa mal sobre el césped, como ya ocurrió ante el Athletic, Osasuna, Granada, Levante, Borussia Dortmund, Inter de Milan y Slavia de Praga. En todos estos encuentros el Barcelona sufrió, no controló el juego, no fue superior y nunca mostró su ADN de estos años atrás.

El equipo blaugrana sufre, salvo el día de Eibar, cuando el contrario le presiona la salida de balón con intensidad. No gana duelos individuales y las segundas jugadas son casi siempre para el rival. Ahí es donde se echan en falta decisiones de su entrenador sobre la marcha: cambios de sistema o de posicionamiento.