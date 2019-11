¿Cómo funciona el nuevo formato de la Copa Davis? Así enfrenta Gerard Piqué a 18 países en Madrid

Se dividen en seis grupos y pasan los primeros y los dos mejores segundos

Todas las eliminatorias son dos individuales y un dobles, siempre a tres sets

En caso de empate en los grupos, deciden los sets, partidos y juegos ganados

La temporada 2019 de tenis cierra sus puertas con el estreno del nuevo formato de la Copa Davis. Un revolucionario cambio, que rompe con más de 100 años de historia, ideado por el grupo Kosmos que dirige Gerard Piqué. El fútbolista y empresario llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF, según sus siglas en inglés) para estrenar en Madrid su torneo en el que enfrentará a 18 países, sobre la pista dura de la Caja Mágica. Durante una semana, del 18 al 24 de noviembre, dar alcance a la 'ensaladera' tiene un sentido completamente diferente al conocido. Así es la red empresarial de Gerard Piqué.

La superficie y el número de países que se reúnen en la final son los principales cambios del nuevo formato, ya que antes solo dos luchaban por el título y el que ejercía de local (por mejor ranking) escogía sobre qué jugar. La tercera modificación es el número de partidos y sets en cada eliminatoria, pues mientras que en pasadas ediciones había cuatro individuales y un dobles, y todos eran al mejor de cinco sets, ahora son dos individuales y un dobles al mejor de tres mangas, con tie-break en caso de 6-6. "Que Rakuten sea el patrocinador principal de la Copa Davis puede sonar raro, pero es normal".

De esta forma, los 18 clasificados (los cuatro semifinalistas de la anterior edición, dos invitados y doce que lograron su pase en febrero) se dividen en seis grupos de tres para que de lunes a jueves disputen todos sus encuentros en tres pistas (Manolo Santana, Arantxa Sánchez Vicario y Pista 3):

Grupo A. Francia, Serbia y Japón.

Grupo B. Croacia, España y Rusia.

Grupo C. Argentina, Alemania y Chile.

Grupo D. Bélgica, Australia y Colombia.

Grupo E. Gran Bretaña, Kazajistán y Países Bajos.

Grupo F. Estados Unidos, Italia y Canadá.

Una vez completados los encuentros, los seis primeros y los dos mejores segundos pasarán a la siguiente ronda, que se cerrarán el viernes. En caso de iguales eliminatorias ganadas, el criterio para desempatar una posición será el siguiente: sets vencidos, luego partidos y finalmente juegos.

Ya configurados los cruces de cuartos, en la parte alta del cuadro estarán el primero del A, que se enfrentará al mejor segundo (siempre que ese no haya salido también del grupo A), el ganador del grupo D y el del F. Por su parte, en el otro lado, los ganadores de grupo E y C se enfrentarán entre sí y el del B jugará contra el segundo mejor segundo (siempre y cuando no sea también del B).

El sábado llegarán las semifinales, ambas en la Central de la Caja Mágica, y el domingo, a las 16:00 (hora local), será la gran final que designe al nuevo campeón y sucesor de Croacia.

¿Cómo se clasifica para la siguiente final?

También en Madrid, 2020 será la segunda edición de la nueva Copa Davis y para entonces otros 18 países lucharán de nuevo por la 'ensaladera'. Pero para llegar hasta ahí volverá a haber tres caminos, que esta vez ya serán repetitivos durante los 25 años que Kosmos y Piqué consiguieron instalar el nuevo formato.

Los cuatro semifinalistas del año anterior se habrán clasificado directamente y otros dos conjuntos estarán como invitados, con la condición de que tengan al menos un tenista en el top-10 cuando termine 2019 (ahora mismo España -Nadal y Bautista-, Serbia -Djokovic-, Suiza -Federer-, Rusia -Medvédev-, Austria -Thiem-, Grecia -Tsitsipás-, Alemania -Zverev-, Italia -Berrettini- y Francia -Monfils-) o estén en el top-50 del ranking de naciones de la Davis.

El tercer camino será el que designe a los otros 12 integrantes de las finales y saldrá del cruce entre los que hayan clasificado del 5º al 16º de la pasada edición contra los doce países que asciendan del Grupo I (la Copa Davis tiene hasta cuatro grupos donde se sitúan todos las federaciones del mundo divididas en regiones). Estos doce países (seis de Europa/África, tres de América y tres de Asia/Oceanía) tratarán de evitar que los de la pasada edición regresen a las finales en unas eliminatorias en febrero al estilo del anterior formato (con un equipo local y eligiendo superficie).

Por último, los que finalizaron en decimoséptima y decimoctava posición en la Davis 2019 habrán descendido matemáticamente al Grupo I y deberán esperar un año para tratar de regresar a las finales.