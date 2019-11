Un 'doble-doble' de Doncic tumba a los Raptors de Marc Gasol

El esloveno anotó 26, capturó 15 rebotes y repartió siete asistencias

El pivot español tan solo anotó seis puntos y cogió nueve rebotes

Imagen: Reuters

Toronto Raptors, vigente campeón de la NBA, sucumbió esta madrugada en casa de Dallas Mavericks (110-102), en un duelo en el que el espectacular 'doble-doble' del base esloveno Luka Doncic, de 26 puntos y 15 rebotes, acabó con las esperanzas del conjunto de Marc Gasol.

Y todo a pesar de que el exmadridista no estuvo fino en el tiro en el American Airlines Center; anotó 5 de 14 tiros de campo, incluido 1 de 5 triples, e hizo crecer su cuenta desde la línea de tiros libres -15 de 19-. Además, capturó 15 rebotes, 12 de ellos defensivos, y proporcionó siete asistencias.

Los texanos dieron la vuelta al encuentro tras el descanso y terminaron por apuntalar su victoria en el último cuarto. Con la derrota, los canadienses (8-2) son cuartos de la Conferencia Este, que lidera con solvencia Boston Celtics (10-1).

Mientras, el pívot catalán Marc Gasol estuvo 26 minutos en pista, en los que le dio tiempo a contribuir con 6 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 1 robo, y el ala-pívot hispano-congoleño Serge Ibaka sigue sin participar por una lesión en el tobillo derecho.

También sigue recuperándose de sus molestias el pívot Pau Gasol, que no pudo disfrutar de la victoria de Portland Trail Blazers ante su exequipo, San Antonio Spurs (116-121), y el madrileño Willy Hernangómez continúa sin minutos por decisión técnica y no pudo estar en el triunfo de Charlotte Hornets ante sus excompañeros de New York Knicks (102-103).

