Luis Rubiales cesa a Robert Moreno y anuncia la vuelta de Luis Enrique

El presidente de la RFEF asegura que Robert pidió su salida...

...y que le anunció la intención de Luis Enrique, que aceptó volver

El dirigente hace hincapié en el compromiso cumplido con 'Lucho'

Foto: Cordon Press.

Luis Rubiales ha anunciado el despido de Robert Moreno como seleccionador español. El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado en una rueda de prensa lo que ya era un secreto a voces: que el técnico no entrenará a la Selección en la Eurocopa 2020 por el regreso de Luis Enrique al banquillo de 'La Roja' cinco meses después de dejar el cargo por la enfermedad de una de sus hijas.

Rubiales explicó en la comparecencia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la versión de la RFEF. El presidente de la federación aseguró que fue el propio Robert Moreno el que informó a la organización de que Luis Enrique estaba ya dispuesto a regresar a la Selección, algo que Rubiales, a través de un encuentro en Zaragoza el 31 de octubre, se encargó de refrendar en persona. Esa reunión derivó en un compromiso: valorar esa vuelta de 'Lucho' cuando finalizase la fase de clasificación para la Eurocopa.

Ese pacto tenía como fondo las palabras pronunciadas tanto por Rubiales como por Moreno cuando se anunció la marcha de Luis Enrique, que las puertas de la RFEF seguían abiertas para un hipotético regreso. Según Rubiales, el ya exseleccionador pidió a José Francisco Molina, director deportivo de la federación, saber qué se iba a hacer con esa posible vuelta de Luis Enrique y que, posteriormente, Robert se mensajeó con Rubiales para "acordar su salida y no ser impedimento para la vuelta de Luis Enrique" una vez se le comunicó que se valoraba la opción del asturiano.

El presidente federativo se ha referido en repetidas ocasiones a Luis Enrique como el líder de un proyecto que que "continúa hasta el Mundial de Qatar" y a que la RFEF se ha limitado a responder a un compromiso que tenía con el asturiano: "La Federación es coherente con el mensaje que lanzamos el primer día. No hemos cambiado nuestro mensaje, hemos sido leales con las personas. Solo ha cambiado los tiempos la exigencia de Robert Moreno".

Sobre Robert Moreno, Rubiales ha afirmado que no se ha presentado a una reunión prevista con Molina y ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado, aunque ha deslizado que han sido sus actuaciones y no las de las RFEF las que han provocado este cambio de guión y el desenlace que tanto ruido ha producido. El dirigente, sin embargo, no ha querido pronunciarse acerca de que Robert no vaya a reintegrarse en el equipo técnico de Luis Enrique.

Un adiós 'cantado' desde el fin de semana

Los rumores sobre el adiós de Moreno comenzaron el pasado viernes, tras el partido contra Malta de clasificación a la Eurocopa, cuando Rubiales no dio por hecha su continuidad al frente de la Selección. "Hay un departamento que lo lidera Molina y él cuando termine la clasificación me contará, hablaremos y veremos qué se hace si es que hay que hacer algo".

Aunque Robert trató de restar importancia a las palabras del presidente de la RFEF ("Le doy más valor a lo que me dicen en privado"), las informaciones sobre su despido aumentaron con fuerza en la previa del choque contra Rumanía, en el que ya empezó a salir el nombre de Luis Enrique como sustituto.

La marcha del técnico catalán, que no compareció ante los medios y se despidió de los jugadores minutos después del partido ante Rumanía en una dura jornada, estaba ya cantada en los pasillos del Wanda Metropolitano, donde Rubiales anunció una rueda de prensa para este martes que intuía definitiva.

Robert Moreno deja la Selección después de nueve partidos al cargo en los que ha conseguido siete victorias y dos empates (26 goles a favor y cuatro en contra), además de certificar la clasificación a la Eurocopa 2020 como cabeza de serie.