Cronología de ocho meses de sobresaltos en la selección española

El 26 de marzo, Luis Enrique abandonó la concentración por "motivos familiares"

El 19 de junio, Luis Enrique dejó su cargo y Robert Moreno le sustituyó de manera oficial

Cinco meses después, Rubiales anuncia la vuelta de Luis Enrique a la Selección

Luis Rubiales y Robert Moreno. Imagen: EFE

La selección española de fútbol comenzó la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020 el 23 de marzo. Ocho días antes, el día 15, Luis Enrique dio su primera lista para los encuentros ante Noruega y Malta. En el primero de ellos, el técnico asturiano estuvo en el banquillo, pero en el segundo no lo hizo por "problemas familiares", lo que llevó a su segundo Robert Moreno a sentarse en el banquillo el día 26. "Es el peor día de mi carrera. Ha sido muy raro porque me llamaba la gente para felicitarme y no había nada por lo que felicitarme. Teníamos que ser profesionales y darlo todo como quería Luis Enrique", declaró Moreno. Rubiales cesa a Robert Moreno y anuncia la vuelta de Luis Enrique

El 17 de mayo, todavía sin Luis Enrique, fue Robert Moreno el que dio la lista de convocados para los encuentros ante Islas Feroe y Suecia, pero con el sello del todavía seleccionador. "La lista la ha hecho el seleccionador, él es el responsable de la convocatoria. Lo único que Luis Enrique no ha podido hacer es ir a ver partidos in situ. Nos hemos reunido con él físicamente y a través de vídeoconferencia. Todo lo que os estoy transmitiendo aquí son decisiones suyas. Vamos a utilizar la tecnología para que Luis vea todos los entrenamientos", comentó.

Un mes y dos días después, el 19 de junio, Luis Rubiales, presidente de la RFEF, compareció en rueda de prensa para comunicar oficialmente que Luis Enrique dejaba la Selección y que Robert Moreno se haría cargo del puesto de seleccionador. El día 30 de agosto, el nuevo entrenador dio su primera lista para los encuentros de septiembre ante Rumanía e Islas Feroe, sus primeros partidos ya como seleccionador oficial. En el mes de octubre, Robert Moreno dirigió a su equipo ante Noruega y Suecia, y en el segundo encuentro ante los suecos consiguió la clasificación de España para la Eurocopa 2020. Objetivo cumplido a falta de dos partidos, en los que se debía ganar para lograr el pase como cabeza de serie.

Noviembre fue el mes en el que se produjo un nuevo terremoto en la selección española. Tras el encuentro ante Malta, en el que se ganó por 7-0, Luis Rubiales sembró la duda de la continuidad de Robert Moreno al frente de España. "Nos queda un partido y después tenemos mucho tiempo para pensar", fueron las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Un día después, Robert Moreno aclaró que no le dio importancia a las palabras de su presidente y sí a las conversaciones que mantuvieron en privado días atrás.

El 18 de noviembre y tras el partido ante Rumanía, Robert Moreno se despidió de sus jugadores entre lágrimas y rechazó dar su última rueda de prensa ante la noticia que estaba corriendo como la pólvora: la vuelta de Luis Enrique. Un día después, el día 19 de noviembre, Luis Rubiales comunica el cese de Robert Moreno y la vuelta al cargo de seleccionador Luis Enrique, asegurando que siempre dejaron la puerta abierta al regreso del técnico asturiano.

En el balance de resultados, Robert Moreno deja la selección española de fútbol, porque no seguirá como segundo de Luis Enrique, con siete victorias y dos empates en sus nueve encuentros al frente del banquillo. De manera oficial ya como seleccionador, el entrenador catalán ha logrado un balance de cuatro victorias y dos empates.