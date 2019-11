¿Cómo queda la Eurocopa 2020 tras la fase de clasificación? Así son el sorteo, la repesca y los grupos ya formados

Italia, Inglaterra, España, Alemania, Ucrania y Bélgica, cabezas de serie

Las cuatro primeras más Rusia y Dinamarca serán locales en sus estadios

16 países se juegan el pase en la repesca influenciada por la Nations League

La fase de clasificación para la Eurocopa 2020 ha cerrado sus puertas tras un año de partidos y ha dejado 20 selecciones ya con billete directo para la cita del verano. Sin embargo, en la edición más inusual que se haya disputado, aún quedan cuatro plazas que deberán repartirse en un nuevo formato de repesca que se disputará en el próximo mes de marzo. Ahí, clasificadas según la UEFA Nations League que se celebró en 2018, comparecerán 16 países buscando los últimos pasaportes para la Euro en un sistema de cuatro playoffs.

La Eurocopa 2020 sigue tomando forma y a falta del sorteo del próximo 30 de noviembre (18:00, en Bucarest), 20 combinados ya saben que estarán en la decimosexta edición. Diferente a las restantes, donde había uno o dos países como anfitriones, bajo el mandato de Michel Platini al frente de la UEFA se estipuló que ésta, que coincidía con el 60 aniversario de la primera en Francia, sería por todo el continente. Tras un proceso de selección, 12 sedes fueron escogidas con protagonismo para Londres (Wembley), que albergará las semifinales y la final, además de octavos y la fase de grupos donde se encuentre Inglaterra.

¿Por qué el grupo de Inglaterra? El máximo organismo europeo estipuló que cada selección anfitriona, si se clasificase, iría directamente al grupo que alberga su ciudad y por lo tanto jugaría en su estadio dos o tres partidos de la fase final. Al ser 24 países los que disputen la Euro, divididos en seis grupos, 12 de ellos podrían recibir a su equipo nacional. Tras la fase de clasificación ya se conoce que estos serán la mencionada Inglaterra, Alemania, Italia, Rusia, Holanda, España y Dinamarca. Además, Escocia, Irlanda y Rumanía o Hungría también estarán en este selecto grupo si consiguen pasar la repesca. Por último, Azerbaiyán no tiene ninguna opción de asistir al torneo.

Por lo tanto, estas siete selecciones ya conocen, sin necesidad de sorteo, en qué grupo estarán y eso sí, el próximo 30 de noviembre conocerán a sus rivales:

- Grupo A (Olímpico de Roma y Olímpico de Bakú): Italia.

- Grupo B (Krestovski y Parken Stadion): Rusia y Dinamarca, más Bélgica al no tener más opciones de sorteo.

- Grupo C (Johan Cruyff y Arena Nationala): Holanda y Rumanía (si pasa el playoff), más Ucrania al no tener más opciones de sorteo.

- Grupo D (Wembley y Hampden Park): Inglaterra y Escocia (si pasa el playoff).

- Grupo E (San Mamés y Aviva): España e Irlanda (si pasa el playoff).

- Grupo F (Allianz Arena y Ferenc Puskas): Alemania y Hungría (si pasa el playoff).

Las restantes clasificadas y que no tienen sede fija, por lo que deberán ser asignadas por sorteo, son: Ucrania y Bélgica (bombo 1), Suiza, Croacia, Polonia y Francia (bombo 2), Portugal, República Checa, Suecia, Austria y Turquía (bombo 3) y Gales y Finlandia (bombo 4).

De esta forma y tras la fase de clasificación que ha designado a Italia, Inglaterra, España y Alemania en el bombo 1, a Holanda y Rusia en el 2 y a Dinamarca en el 3, Ucrania solo puede ir al grupo C para evitar un choque prohibido con rusos, Bélgica solo al B al estar el resto de grupos de cabezas de serie ocupados, Suiza, Croacia, Polonia y Francia se repartirán en el A, D, E y F, Austria, Portugal, Suecia, República Checa y Turquía en el A, C, D, E y F, Gales y Finlandia en el A y B.

Esto también indica que, según los métodos de la UEFA, Italia, Holanda, Inglaterra, España y Alemania disputarán los tres encuentros de fase de grupos en su estadio, mientras que las restantes locales lo harán en dos ocasiones, con la excepción del emparejamiento Rusia y Dinamarca que tendrán que sortearse dónde hay tres choques y dónde dos. Esto se debe a que las cinco primeras han conseguido su pase mediante un formato más 'limpio' que su rival anfitrión de grupo (fase de clasificación en vez de repesca).

¿Cómo es la nueva repesca?

El gran cambio de esta decimosexta Eurocopa, además de los 12 anfitriones, es la nueva repesca. Con el objetivo de conseguir que selecciones de menor nivel lleguen a fase finales, la UEFA creó la Nations League y le dio relevancia sobre la tradicional repesca. De esta forma, ya no se juegan los últimos billetes los mejores países no clasificados, sino que lo hacen aquellos que más lo merecieron según el nuevo torneo y no han podido lograrlo durante el último año.

Al haber cuatro divisiones, con cuatro grupos cada una, dentro del novedoso campeonato, el máximo organismo europeo garantizó que los 16 campeones tuviesen plaza asegurada en la repesca. Pero resuelta la fase de clasificación, aquellos que sí han logrado billete directo para la Eurocopa han cedido su plaza a la siguiente mejor clasificada de su división. Con ello se han formado cuatro playoffs, según la categoría, de donde saldrán (del 26 al 31 de marzo) los cuatro últimos participantes en la cita del verano.

Por un lado, está la división D (la de menor nivel) que ha aglutinado precisamente a los cuatro campeones de grupo (Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia, ordenadas según su ranking) ya que ninguno de ellos ha quedado en una de las dos primeras posiciones de la fase de clasificación tradicional. Esto hace que georgianos, macedonios, kosovares y bielorrusos se enfrenten a partido único en dos semifinales (en el campo de la que tenga mejor ranking) y una final (a sorteo en uno de los cuatro países, que se sabrá el 22 de noviembre) por ser la 'cenicienta' de la Eurocopa.

El siguiente playoff es el correspondiente a la división C. Este lo forman seguro Escocia, Noruega, Serbia, ya que ganaron su respectivo grupo, y una cuarta que deberá salir por sorteo entre Bulgaria, Israel, Hungría y Rumanía, para adjudicarse la plaza de Finlandia (clasificada directamente). Con el mismo procedimiento que la división D, el 22-N conocerán quiénes son las locales en semifinales y dónde se juega la final por el pase a la Eurocopa. Al estar Escocia en este playoff, si la última escogida no es ni Hungría ni Rumanía, el ganador de esta repesca irá al grupo D y disputarán dos partidos en Hampden Park y otro en Wembley. Sin embargo, si valacos o magiares entran en su playoff, deberán tener asignada una ruta alternativa que les lleve a su respectivo grupo local (C o F).

El tercer playoff es el de la división B y lo componen seguro Bosnia, Eslovaquia, Irlanda e Irlanda del Norte. Los primeros fueron la mejor selección de su división durante la Nations League pero luego se vieron incapaces de conseguir el pase en la clasificación tradicional. Por su parte, eslovacos, irlandeses y norirlandeses se han adjudicado las plazas de repesca que han ido dejando otros países de mejor categoría que ya están en la Euro. Como en el caso del playoff C si solo estuviese Escocia, al aparecer Irlanda esto provoca que el ganador de este cuadro vaya directo al grupo de España (E) y dispute dos encuentros en el Aviva de Dublín y un tercero, precisamente ante la selección española, en San Mamés.

Por último está el playoff A, que en teoría es aquel con mejor nivel. Sin embargo, al estar todas sus selecciones clasificadas, a excepción de Islandia, solo estos representan a la categoría de élite del fútbol europeo. La UEFA decidió que en caso de darse una situación así, rellenaría un playoff con los países de un menor nivel tampoco clasificados. Esto da oportunidad a las tres que no vayan al playoff C (Bulgaria, Israel, Hungría y Rumanía) y también el 22-N se conocerán los cruces y la sede de la final por el último pase. La posible presencia de húngaros y rumanos hace que de estar uno solo, el conjunto que salga campeón se irá bien al grupo C, con Holanda, bien al F, con Alemania. Pero, si la elegida para el playoff C fuera Bulgaria o Israel, esa última repesca sería la que tendría dos posibles rutas con los dos caminos para el C o el F.