Ricky Rubio se nubla en el tiro en la noche del regreso a las canchas de Carmelo Anthony

El de El Masnou erró siete tiros de campo y solo pudo anotar un libre

El neoyorkino debutó con Trail Blazers tras un año en el ostracismo

LeBron James, también protagonista por un récord histórico en triples-dobles

Foto: Reuters.

El base español Ricky Rubio no tuvo su mejor noche en el lanzamiento y no pudo ayudar a que Phoenix Suns evitase una nueva derrotar al perder este martes en la NBA por un ajustado 120-116 en la visita a Sacramento Kings. Además, Carmelo Anthony y LeBron James volvieron a ser noticia por su debut con los Portland Trail Balzers tras un año en el ostracismo, el primero, y por ser el único jugador en la historia con triples-dobles ante las 30 franquicias, el segundo.

El director de juego catalán había sido baja el lunes en la derrota ante los Boston Celtics por unas molestias en la espalda, que parecieron no remitir del todo en el pabellón californiano. El de El Masnou pudo jugar, pero se quedó en 16 minutos en los que no pudo aportar demasiado ya que falló sus siete lanzamientos y sólo anotó un tiro libre, mientras que únicamente repartió dos asistencias.

Pese a no tener la mejor versión del campeón del mundo, los Suns, agarrados a los 30 puntos de Devin Booker, a los 20 y 8 rebotes de Kelly Oubre Jr y a otros 20 del suplente Mikal Bridges, tuvieron opciones de pelear por el triunfo ante unos Kings que sujetaron su claro dominio al descanso (62-47). El escolta serbio Bogdan Bogdanovic lideró a los locales con 31 puntos, con 7/9 en triples.

Carmelo y LeBron, protagonistas por diferentes motivos

En lo que resta de la jornada en la NBA, Carmelo Anthony y LeBron James fueron los auténticos protagonistas. El primero, por su regreso a las canchas más de un año después en la derrota de Portland Trail Blazers ante New Orleans Pelicans. Por su parte, el segundo se convirtió en el primer jugador de toda la historia en sumar un triple-doble ante todas las franquicias de la liga.

"Me he sentido genial al volver a la competición y estar de nuevo en un campo de baloncesto", declaró Anthony al concluir el partido que se disputó en el Smoothie King Center de Nueva Orleans. "Creo que estoy donde me merezco".

Su aportación a su nuevo equipo fue de 10 puntos en 24 minutos que estuvo en el campo, donde no mostró la mejor inspiración encestadora, algo que el mismo reconoció. "Pero la manera como me adapté de inmediato al campo me hizo sentir genial", reiteró Anthony, que no jugaba un partido oficial desde el 8 de noviembre, el último que disputó como jugador de los Rockets de Houston que luego lo despidieron.

Anthony anotó 4 de 14 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, no fue a la línea de personal, capturó cuatro rebotes -todos defensivos-, puso un tapón, perdió cinco balones y cometió otras cinco faltas personales.

El nuevo '00' de Portland firmó el martes un contrato no garantizado por un año de 2,2 millones de dólares con los Trail Blazers que tendrán hasta el próximo 7 de enero la opción de darle de baja sin su rendimiento no es el que esperaban.

Además, LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un triple-doble contra todos los equipos de la liga para que Los Angeles Lakers superaran por 112-107 a los Oklahoma City Thunder.

James registró 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para los Lakers, líderes de la NBA, que han ganado 12 de 13 después de una perfecta estadía en su campo de cuatro juegos. Unos números con los que el '23' se ha convertido en quinto jugador en la historia de la NBA con 86 triples-dobles, pero los cuatro jugadores que están por delante de él, Oscar Robertson, Russell Westbrook, Magic Johnson y Jason Kidd, no lo hicieron contra 30 equipos diferentes.

También en los de púrpura y oro, Anthony Davis agregó 34 puntos en 37 minutos de juego y Kentavious Caldwell-Pope 13 puntos. Por los Thunder, el reserva Dennis Schroder consiguió 31 puntos, su mejor marca de temporada. Además tuvo el apoyo del italiano Danilo Gallinari, que aportó 25, mientras que Shai Gilgeous-Alexander agregó 16 tantos.

-ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.

RICKY RUBIO: 1 puntos, 2 asistencias, 1 rebote y 1 robo.