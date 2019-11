Pau Gasol anuncia que deja de ser jugador de los Trail Blazers

El club y el jugador lo deciden para que pueda recuperarse de su pie

La lesión, antes del Mundial, no va por el camino que esperaban

Foto: Getty.

Los Portland Trail Blazers han decidido rescindir el contrato del pívot español Pau Gasol, de 39 años, según anunció este miércoles en sus redes sociales el propio jugador, que adelantó que la recuperación de su lesión en el pie izquierdo no va por el camino deseado y aseguró que pondrá "toda su energía" para poder volver a jugar al baloncesto lo antes posible.

En un vídeo de poco menos de dos minutos publicado en sus redes sociales en español e inglés, el veterano pívot catalán recuerda que en julio acordó con su nuevo equipo que si los plazos marcados por los médicos se alargaban, sus responsables tendrían la opción de sustituirlo por otro jugador y también adelanta que están estudiando la forma para que siga contribuyendo al equipo "desde un rol diferente" que aún no han "definido".

En la cinta, el veterano pívot reconoce que, seis meses después de ser intervenido quirúrgicamente de una fractura de estrés en el hueso navicular de su pie que le impidió jugar los playoffs de la NBA con Milwaukee y el Mundial de China con la selección española, la evolución no es la deseada, lo que ha motivado su salida del equipo.

Este es el comunicado grabado por el mayor de los Gasol:

"Hola a todos, quería contaros que desde el día de hoy dejaré de ser jugador de los Portland Trail Blazers para dedicarme de lleno a mi recuperación. La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación de entre seis y doce meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas pero desafortunadamente en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar mas tiempo del que inicialmente esperábamos.

Cuando firmamos el contrato en julio acordamos que si mis plazos de recuperación se alargaban, el equipo tenía la opción de recuperar mi puesto y así traer un nuevo jugador que pudiera aportar al equipo de forma inmediata y yo pudiera, en ese escenario, centrarme en mi recuperación sin tener al equipo esperándome.

Este deporte me ha dado y me sigue dando muchísimas alegrías. He vivido momentos increíbles y algunos -muy pocos- difíciles de digerir como el que estoy atravesando ahora mismo, pero sigo con la misma ilusión del primer día y voy a trabajar al máximo en mi recuperación con la intención de volver a difrutar del deporte que amo.

Entretanto, y mientras continúo recuperándome en Portland, estoy contento de anunciar que junto a los Portland Trail Blazers estamos estudiando la forma para que siga contribuyendo al equipo desde un rol diferente que aún no hemos definido. Agradezco la voluntad del club de encontrar la fórmula de seguir trabajando juntos y deseo que tengamos y podamos tener un gran año Muchísimas gracias a todos de corazón gracias, por vuestro cariño siempre y vuestro apoyo, y seguimos".