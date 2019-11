El Barça hurga en la herida de un Fenerbahçe en caída libre

Los de Pesic, liderados por Higgins, maniatan a los turcos (89-63)

Foto: Getty.

La mejor versión defensiva del Barça, colíder de la Euroliga con 7 victorias y dos derrotas, hurgó en la herida de un Fenerbahçe en caída libre, que en el Palau Blaugrana mostró su peor cara (89-63).

Comandados por un inmenso Cory Higgins (22 puntos) desde el perímetro, el equipo de Svetislav Pesic pasó por encima de un rival desdibujado, sin alma, que cerró el encuentro con un paupérrimo 5 de 21 desde la línea de 6,75 metros.

Sumido en una crisis de resultados en la Euroliga, el Fenerbahçe, con uno de los presupuestos más altos de la competición, se pareció al Barça que en el último lustro había naufragado en Europa. Pese a la baja de su máxima estrella, Nando de Colo, el equipo entrenado por Zeljko Obradovic presentó en el Palau Blaugrana un equipo con jugadores capaces de marcar las diferencias.

Pero los nombres no dieron soluciones al técnico serbio, especialmente en los primeros tres cuartos, cuando el Barça mostró la solidez defensiva que tanto gusta a Pesic. El ritmo de partido, lento en los primeros compases, cambió cuando el talento y acierto de Cory Higgins sobresalió. El escolta estadounidense cerró un primer cuarto impoluto. Trece puntos, nueve de los cuales desde la línea de 6,75 metros, que dejaban un cómodo 25-15 para los azulgranas tras los primeros 10 minutos.

En la escuadra turca, solo Joffrey Lauvergne (12 puntos) se reivindicaba bajo el aro, mientras que des del perímetro ni Datome ni Sloukas decidían. Dos triples de diez intentos anotaron los visitantes tras el primer tiempo.

Una dinámica negativa que aprovechó el Barça, de la mano de los chispazos de Hanga, para fijar una ventaja de dieciséis puntos (45-28, min.19), que se quedó en el 44-30 al que se llegó al descanso.

Tras el descanso, no existió ni una pizca de orgullo en las filas del orgullo turco. Sin rival en la pista, disfrutaron los de Pesic. No bajaron el ritmo defensivo en el tercer cuarto y mostraron sus mejores armas: transiciones rápidas y acierto anotador. Y eso que no fue la mejor actuación ofensiva de Nikola Mirotic. El hispano-montenegrino, comprometido en defensa, se quedó en los 7 puntos.

Pero esta noche el Barça no necesitó la jerarquía de su estrella. A la inspiración de Higgins, se sumaron los destello de Abrines (12 puntos), la entrega de Davies (10) en la zona y la regularidad de Hanga (10). Aunque por encima de los nombres, destacó en el tercer cuarto la defensa colectiva que minó todavía más la baja moral turca.

Prueba de ello fue el parcial de 23-10 al termino del tercer periodo, que dejaba el partido sentenciado a falta de diez minutos (67-40) para su conclusión. El último acto fue un trámite que el Fenerbahçe se tomó algo más en serio, pero no evitó una derrota abultada. Su rival bajó la intensidad defensiva y Datome sacó algo de orgullo (71-52, min.34).

Pero la reacción del Fenerbahçe fue un espejismo. Triunfo cómodo para el Barça que inicia con buen pie su etapa de tres partidos consecutivos en el Palau Blaugrana. Una dinámica que contrasta con la situación del equipo de Zeljko Obradovic, que sigue con un balance de dos victorias tras las primeras nueves jornadas.

Ficha técnica:

89 - Barça (25+19+23+22): Hanga (10), Higgins (22), Smits (2), Mirotic (7), Davies (10) -cinco inicial-, Oriola (4), Abrines (12), Delaney (2), Kuric (11), Bolmaro (2) y Tomic (7).

63 - Fenerbahçe Beko Estambul (15+15+10+23): Sloukas (7), Biberovic (2), Datome (7), Lauvergne (12), Duverioglu (8) -cinco inicial-, Sancakli (5), Mahmutoglu (8), Kalinic (2), Williams (-), Vesely (4), Muhamed (2), Stimac (6).

Árbitros: Christos Christodoulou (Grecia), Matej Boltauzer (Eslovenia) y Olegs Latisevs (Letonia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la novena jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 6.287 espectadores.