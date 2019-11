El mejor Modric guía la remontada de un Real Madrid que sigue con su escalada

Modric, con un gol y dos asistencias, fue el mejor jugador de los de Zidane

Los blancos se mantienen en lo más alto de la tabla por detrás del Barcelona

Luka Modric y Fede Valverde celebran un tanto del Real Madrid. Imagen: EFE

El Real Madrid ha recuperado al mejor Modric en uno de los momentos más importantes de la temporada. El centrocampista croata fue el faro de su equipo y se sus botas salieron los dos primeros goles en forma de asistencia. Para redondear su gran partido, el '10' marcó el tanto de la tranquilidad con un preciso zurdazo. De esta manera y tras la victoria de los de Zidane por 3-1, los blancos se mantienen en el coliderato de LaLiga tras el Barcelona.

Pintaba bien el encuentro para el Real Madrid, con un once en el que futbolistas como Rodrygo y Fede Valverde van asentándose poco a poco en los esquemas de su entrenador Zinedine Zidane. Esta vez le tocó descansar a Kroos en el centro del campo, al díscolo Bale en banda derecha y a Marcelo en el lateral zurdo en detrimento de un Mendy que va a más con el paso de los minutos.

Pero con lo que no contó el equipo blanco fue con que la Real Sociedad se adelantase en el primer minuto de partido. Sergio Ramos se disfrazó de becario para entregar en una dejada a su portero el balón a Willian Jose, que no falló tras sortear a Courtois. Eran los primeros compases, pero los de Zidane no conseguían superar la presión de los realistas y el buen toque de hombres como Merino u Odegaard.

Al Real Madrid le costó entrar en el partido y hasta el tanto del empate no reaccionó. Modric puso un gran balón desde la derecha y Benzema remató con la cabeza para superar a Remiro y poner las tablas antes del descanso. A partir de ahí, los de Zidane acorralararon a los de Imanol a base de centros y alguna aproximación al área rival.

Tras el descanso, el Real Madrid encontró rápidamente el segundo gol en un disparo lejano de Valverde tras una dejada de Modric que rebotó en Oyarzábal y despistó a Remiro. Entonces, el equipo txuriurdin subió sus líneas y se fue a por el tanto del empate, pero dejando atrás importantes espacios que provocaron las estampidas de los blancos.

El partido se convirtió por momentos en un correcalles y las ocasiones se sucedieron en pocos minutos. Odegaard, Hazard, Valverde, que fue creciendo a base de potencia, y Willian Jose lo intentaron sin suerte. Fue, sin embargo, Modric el que puso tierra de por medio con un zurdazo imposible para el portero realista. Era el 3-1 en el minuto 73, pero tras las últimas experiencias en el Bernabéu no terminaron de provocar la tranquilidad.

Minutos antes entró Bale por Rodrygo. El galés encendió a su público, que le recibió con una sonora pitada incluso antes de entrar al campo. Todos los balones que tocó el galés fueron correspondidos con fuertes silbidos, así hasta el final del encuentro, que se 'acabó' en el minuto 84 tras un paradón de Courtois a disparo de Isak. La parada de la tranquilidad en un día en el que brillaron Modric, Hazard, Benzema, Valverde y Mendy. Los de Zidane van a más e incluso Bale jugó muy buenos minutos.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde (Kroos, min.76), Modric (Isco, min.83); Hazard, Rodrygo (Bale, min.66) y Benzema.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Aritz, Llorente, Monreal; Merino, Zubeldia, Portu (Januzaj, min.73), Odegaard: Oyarzabal (Isak, min.80) y Willian José.

--GOLES:

0 - 1, min.2, Willian José.

1 - 1, min.37, Benzema.

2 - 1, min.48, Fede Valverde.

3 - 1, min.74, Modric.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Sergio Ramos (min.52) en el Real Madrid y a Zaldua (min.84) en la Real Sociedad.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 69.305 espectadores.