Roberto Bautista se impone a Auger y logra el primer punto para España en la final de la Copa Davis

Si Rafa Nadal gana a Shapovalov, España levantará su sexta Ensaladera

Roberto Bausita celebra la victoria ante Auger. Imagen: EFE

El tenista español Roberto Bautista ha conseguido la victoria en el primer encuentro de la final de la Copa Davis tras imponerse al canadiense Félix Auger Aliassime en dos sets (6-7 y 3-6). De esta manera, Rafa Nadal puede sentenciar la eliminatoria en su duelo ante Denis Shapovalov. Si gana el balear, el combinado español conquistará su sexta Copa Davis, primera con el nuevo formato.

Roberto Bautista no podía fallar y esta vez el equipo liderado por Sergi Bruguera arrancó una eliminatoria con ventaja. El castellonense, número nueve del mundo, era a priori favorito, ya que enfrente estaba un jovencísimo Félix Auger-Aliassime de tan solo 19 años y que todavía no había debutado en la Copa Davis. Y más aún al hacerlo en una final. Más complicado aún para el canadiense.

Aún así, Auger arrancó con fuerza y se mostró muy sólido con su servicio, no dando prácticamente ninguna opción de break a Bautista. Era el español el que tuvo algún problema, sobre todo con su saque en el 4-3, pero tras el deuce lo pudo solventar. El primer set llegó hasta el tie-break, donde esta vez Rober estuvo de maravilla y así borra de la cabeza la losa de su primer encuentro de esta competición ante Rublev.

Esto encendió a la Caja Mágica, algo tímida en el comienzo de la final. Con la moral por las nubes, Bautista empezó el segundo set como una moto y rápidamente se puso 0-3, aunque el canadiense no quiso ser menos y puso 2-3 con saque. Bautista tiró de coraje y le devolvió el break para poner el 5-2, definitivo ya para el canadiense.

"Estoy muy contento por la victoria. Hoy no podía haber jugado sin todo el esfuerzo y el trabajo de todos mis compañeros durante la semana", dijo en declaraciones a Movistar Plus, después de ganar (7-6(3), 6-3) a Felix Auger-Aliassime y dejar a España a una victoria de la sexta Ensaladera.

"Después de una semana tan complicada y tan difícil, creo que para salir de ahí hay que dar la cara, hay que dar un paso adelante y creo que es lo que he hecho. Hoy eran todo dificultades, adversidades y por suerte me he sabido sobreponer a todas y dar el punto a España", añadió el castellonense.